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Эти 5 способов очищения спасут ваш организм: не тратьте деньги на дорогие процедуры

4:32
Здоровье

Для очищения организма не обязательно использовать дорогие продукты или строгие диеты. Часто эффективными оказываются простые и натуральные средства, проверенные временем. Лук, лимонная вода и травяные чаи веками использовались для поддержания работы печени, улучшения пищеварения и вывода токсинов.

Вода с лимоном
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вода с лимоном

Эти методы подходят для улучшения состояния кожи, повышения уровня энергии и общего оздоровления организма. Они просты в применении и доступны каждому, пишет болгарское издание Actualno.com.

5 натуральных способов очищения организма

  1. Лук известен своими антибактериальными и детоксикационными свойствами. Нарежьте ломтик лука и положите его на подошвы ног перед сном. Лук стимулирует рефлекторные зоны стоп, улучшая кровообращение и поддерживая иммунную систему. Закрепите лук хлопчатобумажным носочком, чтобы он оставался на месте всю ночь. Для достижения максимального эффекта повторяйте процедуру 2-3 раза в неделю. Многие отмечают уменьшение усталости и отечности ног по утрам. Важно: людям с чувствительной кожей рекомендуется предварительно протестировать средство на небольшом участке кожи, чтобы избежать раздражения.
  2. Тёплая вода с лимоном - популярный детокс-напиток, который рекомендуется пить натощак. Лимоны богаты антиоксидантами, особенно витамином С, укрепляющим иммунную систему и улучшающим состояние кожи. Теплая вода стимулирует пищеварение и поддерживает работу печени, необходимую для расщепления токсинов. Лимон помогает ощелачивать организм, снижая воспаление и окислительный стресс. Регулярное употребление этого напитка в течение недели может повысить уровень энергии и улучшить пищеварение. Для максимального эффекта используйте только свежий лимонный сок, избегая концентратов. Важно: если у вас чувствительный желудок или склонность к изжоге, разведите напиток большим количеством воды.
  3. Травяные чаи известны своими детоксикационными свойствами. Чай из крапивы действует как мягкое мочегонное средство, способствуя выведению избытка воды и токсинов через почки. Он также богат железом и минералами, полезными для организма. Чай из одуванчиков поддерживает здоровье печени, стимулируя выработку желчи и улучшая пищеварение. Расторопша пятнистая является мощным антиоксидантом и способствует регенерации клеток печени. Употребление 1-2 чашек травяного чая в день может помочь поддерживать здоровый обмен веществ и очищение организма. Для улучшения вкуса можно добавить мед или лимон. Предостережение: беременным и кормящим женщинам перед регулярным употреблением травяных чаев следует проконсультироваться с врачом.
  4. Тёплая вода с корицей и мёдом. Этот простой напиток обладает множеством полезных свойств. Мед обладает антибактериальными свойствами, уменьшая воспаление и поддерживая иммунную систему. Корица ускоряет обмен веществ, стабилизирует уровень сахара в крови и улучшает пищеварение. Смешайте одну чайную ложку меда и щепотку корицы в стакане теплой воды и выпейте утром или вечером. Этот напиток способствует детоксикации, уменьшает вздутие живота и снимает дискомфорт в желудке. Регулярное употребление улучшает состояние кожи и повышает уровень энергии. Важно: диабетикам следует употреблять корицу умеренно, чтобы избежать осложнений.
  5. Добавление соли Эпсома (сульфата магния) в ванну - отличный способ расслабить мышцы и ускорить выведение токсинов через кожу. Соль Эпсома помогает организму усваивать магний, снижая мышечное напряжение и улучшая качество сна. Добавьте полстакана соли Эпсома в теплую ванну и принимайте ее 20-30 минут. Помимо расслабления, такие ванны делают кожу мягкой и свежей. Принимайте их 1-2 раза в неделю, чтобы снять стресс и улучшить общее самочувствие. Важно: не наносите соль Эпсома на открытые раны и всегда увлажняйте кожу после ванны.

Уточнения

Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант «зашлако́ванность») — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.
 

Детоксикация (мед.) — естественное и искусственное удаление токсинов из организма.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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