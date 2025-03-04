7 простых способов снизить давление без лекарств: удивитесь результату!

3:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гипертония часто протекает бессимптомно, и многие люди даже не подозревают о своём заболевании. Некоторые люди болезненно реагируют на повышение артериального давления, тогда как другие могут годами не знать о своей проблеме. Врачи рекомендуют следить за здоровьем, но часто мы не придаём этому значения, пока не почувствуем недомогание.

Фото: commons.wikimedia.org by Albarubescens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тонометр

Гипертония не является неизлечимым заболеванием. Большинство причин её развития связаны с образом жизни. Среди факторов риска — избыточный вес, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, курение, злоупотребление алкоголем, стресс, диабет, хронические заболевания и генетическая предрасположенность. Особенно важно следить за здоровьем после 44 лет.

Для постоянного контроля артериального давления необходимо принимать прописанные врачом препараты. Однако большинство людей сталкиваются с проблемой эпизодически. Важно знать простые методы, которые могут помочь быстро снизить давление. Эти методы не заменят медицинскую помощь, но могут быть полезны в качестве первой помощи, пишет болгарское издание Actualno.com.

Полезные советы для снижения артериального давления

Айран с корицей. Корица обладает множеством полезных свойств и помогает снизить стресс, что положительно сказывается на артериальном давлении. Добавьте немного воды в стакан йогурта и положите половину чайной ложки корицы. Для вкуса можно добавить мёд. Чеснок. Чеснок известен своими антибактериальными свойствами и способностью снижать уровень холестерина. Можно употреблять его в свежем виде или в виде порошка. Однако следует помнить, что чеснок может иметь специфический вкус и запах. Массаж ушных раковин. Массаж ушных раковин может помочь снизить артериальное давление. Положите большой и средний пальцы за мягкую часть уха и проведите ими вниз по направлению к ключицам. Повторите 7-8 раз для каждого уха. Также можно потереть область в 0,5 см от мягкой части уха в направлении носа. Чай из гибискуса. Гибискус известен своими антиоксидантными свойствами и способностью снижать уровень стресса. Он также укрепляет иммунную систему и помогает при анемии. Правильное дыхание. Глубокое дыхание помогает снизить уровень стресса и улучшить кровообращение. Сядьте в удобное положение, накройте глаза тканью и глубоко вдохните животом в течение 4 секунд. Задержите дыхание на 4 секунды, затем медленно выдохните. Повторите 5-10 минут. Холодная вода. Контакт с холодной водой может помочь снизить артериальное давление. Поместите руки под струю холодной воды или приложите к затылку прохладную ткань. Вода не должна быть ледяной. Мятный чай. Мятный чай помогает снизить уровень стресса и улучшить работу сердца. Он также может способствовать снижению артериального давления. Массаж. Массаж затылка и плеч может помочь снизить напряжение и улучшить кровообращение. Попросите кого-то сделать вам массаж или помассируйте себя самостоятельно. Молоко с крапивой. Молоко с крапивой помогает улучшить кровообращение и снизить уровень холестерина. Для приготовления напитка залейте крапиву молоком и доведите до кипения. Настаивайте 30 минут и процедите.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

