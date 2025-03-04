Забудьте про добавки: эксперт назвал главный ключ к сильному иммунитету — удивитесь, узнав

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иммунная система человека работает благодаря комплексному поступлению витаминов, микроэлементов, аминокислот и пробиотиков. Поэтому для поддержания её функций важно придерживаться сбалансированного рациона, а не полагаться только на пищевые добавки или "суперфуды". Об этом рассказала технолог-нутрициолог Лилия Федулова, руководитель лаборатории биологически активных веществ Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН.

Фото: freepik by timolina салат с курицей и авокадо

По словам специалиста, для укрепления иммунной системы необходимо комплексное воздействие различных питательных веществ, которые работают совместно, защищая организм от патогенов и регулируя воспалительные процессы.

Примером такой стратегии питания может служить средиземноморская диета, включающая оливковое масло, рыбу, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты, пишет Газета.Ru.

Федулова также отметила, что организм лучше усваивает питательные вещества из природных источников, таких как животные и растительные белки, орехи и ферментированные продукты. Поэтому пищевые добавки не должны становиться основным способом укрепления иммунной системы, если только не выявлен дефицит конкретных веществ.

Кроме того, эксперт рекомендует избегать чрезмерного увлечения продуктами с ярко выраженными полезными свойствами.

"Важно избегать акцента на отдельных "суперфудах", так как избыток одних нутриентов может нарушить всасывание других", — подчеркнула эксперт.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.



Суперпища или «суперфуд» (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.



