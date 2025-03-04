Забудьте про добавки: эксперт назвал главный ключ к сильному иммунитету — удивитесь, узнав

Иммунная система человека работает благодаря комплексному поступлению витаминов, микроэлементов, аминокислот и пробиотиков. Поэтому для поддержания её функций важно придерживаться сбалансированного рациона, а не полагаться только на пищевые добавки или "суперфуды". Об этом рассказала технолог-нутрициолог Лилия Федулова, руководитель лаборатории биологически активных веществ Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН.
По словам специалиста, для укрепления иммунной системы необходимо комплексное воздействие различных питательных веществ, которые работают совместно, защищая организм от патогенов и регулируя воспалительные процессы.
Примером такой стратегии питания может служить средиземноморская диета, включающая оливковое масло, рыбу, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты, пишет Газета.Ru.
Федулова также отметила, что организм лучше усваивает питательные вещества из природных источников, таких как животные и растительные белки, орехи и ферментированные продукты. Поэтому пищевые добавки не должны становиться основным способом укрепления иммунной системы, если только не выявлен дефицит конкретных веществ.
Кроме того, эксперт рекомендует избегать чрезмерного увлечения продуктами с ярко выраженными полезными свойствами.
"Важно избегать акцента на отдельных "суперфудах", так как избыток одних нутриентов может нарушить всасывание других", — подчеркнула эксперт.
Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.
Суперпища или «суперфуд» (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.
Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.