Смартфоны и здоровье: три неожиданных способа, как гаджеты нам помогают

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Смартфоны часто обвиняют в том, что они ухудшают здоровье и мешают живому общению. Но есть и другая сторона медали: современные технологии могут положительно влиять на физическое и ментальное состояние. Эксперты выделили три главных преимущества, которые смартфоны дают нашему здоровью.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ смартфон

1. Борьба с депрессией и тревожностью

Специальные мобильные приложения помогают бороться с депрессией, тревожными расстройствами и даже фобиями. Они основаны на принципах самопомощи, предлагают психологическую поддержку и техники релаксации. Некоторые игры даже рассматриваются как часть терапии, помогая отвлечься и улучшить настроение.

2. Доступ к медицинским услугам

Смартфоны упрощают контакт с врачами. С их помощью можно:

записаться на онлайн-консультацию,

вызвать врача или скорую помощь,

следить за своим здоровьем с помощью специализированных приложений.

Это особенно важно для людей с повышенной тревожностью, которым сложно ждать личного приёма.

3. Комфорт и удобство

Грамотное использование цифровых технологий экономит время и силы. Онлайн-сервисы позволяют сократить ожидание в очередях, быстро находить информацию о здоровье и даже напоминать о приёме лекарств. Освободившееся время можно потратить на хобби, прогулки и другие полезные занятия.

Таким образом, смартфоны не только не вредят, но и могут стать отличным инструментом для заботы о здоровье. Главное — использовать их осознанно!

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone - умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.



