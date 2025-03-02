Хотите быть бодрыми и активными даже в 90 лет? Попробуйте эти привычки

Долгожители нередко делятся своими секретами, и оказывается, что дожить до 100 лет — вполне реально. Главное — следовать нескольким простым привычкам, которые укрепляют здоровье, улучшают настроение и продлевают активную жизнь.
Физическая активность играет ключевую роль в поддержании здоровья. Она:
Для этого необязательно часами тренироваться в спортзале — достаточно ходить пешком, заниматься йогой или просто больше двигаться в течение дня.
Рацион долгожителей основан на:
При этом желательно минимизировать потребление сахара, насыщенных жиров и продуктов глубокой переработки. Такое питание снижает риск хронических заболеваний и помогает поддерживать энергию на долгие годы.
Оптимизм, дружеское общение и хобби — не менее важные факторы долголетия. Они поддерживают когнитивные функции, снижают уровень стресса и делают жизнь более насыщенной.
Долгожители остаются активными не только физически, но и социально — они общаются с друзьями, посещают мероприятия, занимаются творчеством. Всё это помогает сохранить интерес к жизни и предотвратить возрастные изменения мозга.
Эти простые привычки помогут не только прожить дольше, но и сохранить здоровье и бодрость на многие годы!
Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.
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