Хотите быть бодрыми и активными даже в 90 лет? Попробуйте эти привычки

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Долгожители нередко делятся своими секретами, и оказывается, что дожить до 100 лет — вполне реально. Главное — следовать нескольким простым привычкам, которые укрепляют здоровье, улучшают настроение и продлевают активную жизнь.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бабушка на пляже

1. Движение — жизнь

Физическая активность играет ключевую роль в поддержании здоровья. Она:

укрепляет мышцы и суставы,

снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний,

способствует выработке эндорфинов, которые борются со стрессом и улучшают настроение.

Для этого необязательно часами тренироваться в спортзале — достаточно ходить пешком, заниматься йогой или просто больше двигаться в течение дня.

2. Осознанный подход к питанию

Рацион долгожителей основан на:

свежих овощах и фруктах,

цельнозерновых продуктах,

рыбе и бобовых.

При этом желательно минимизировать потребление сахара, насыщенных жиров и продуктов глубокой переработки. Такое питание снижает риск хронических заболеваний и помогает поддерживать энергию на долгие годы.

3. Позитивный настрой и общение

Оптимизм, дружеское общение и хобби — не менее важные факторы долголетия. Они поддерживают когнитивные функции, снижают уровень стресса и делают жизнь более насыщенной.

Долгожители остаются активными не только физически, но и социально — они общаются с друзьями, посещают мероприятия, занимаются творчеством. Всё это помогает сохранить интерес к жизни и предотвратить возрастные изменения мозга.

Эти простые привычки помогут не только прожить дольше, но и сохранить здоровье и бодрость на многие годы!

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.



