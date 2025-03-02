Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лайфхаки для садоводов: как не оставить всю зарплату в садовом центре
Смертельная ошибка при ремонте дома: эти вещи категорически нельзя красить
Когда сроки диктует партия: как Москвич-410 появился за 10 дней
Как массаж верблюду помог вернуться к жизни: удивительная история Шафран
Готовить долго — это не про нас: ужин, который делается быстрее, чем кипит чайник
Роза Сябитова объяснила, как проверить мужчину на серьёзные отношения
Грамм этого химического элемента стоит 250 тысяч евро
Пищала от восторга, а потом разочаровалась — стоит ли ехать в Алачаты
Эликсир молодости найден: пептиды борются со старением без инъекций

Овощ, который продлит молодость и защитит сердце — добавьте его в меню

2:56
Здоровье

Цветная капуста — не просто овощ, а настоящий кладезь полезных веществ. Благодаря своим питательным свойствам и универсальности в кулинарии она заслуженно считается суперфудом. Всё больше людей включают её в рацион, особенно приверженцы здорового питания. В чём же её польза?

цветная капуста
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
цветная капуста

1. Богатый состав: витамины и минералы

Цветная капуста содержит целый комплекс полезных веществ, необходимых для здоровья:

  • Витамин C — мощный антиоксидант, укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи и помогает организму бороться с инфекциями.
  • Витамин K — играет ключевую роль в свертывании крови и поддерживает здоровье костей.
  • Фолиевая кислота — необходима для синтеза ДНК и клеточного деления, особенно важна для беременных женщин.
  • Калий — помогает регулировать артериальное давление и поддерживать работу сердца.
  • Клетчатка — улучшает пищеварение и дарит чувство сытости на долгое время.

2. Антиоксиданты и защита от воспалений

Цветная капуста богата антиоксидантами, такими как глюкозинолаты и индолы, которые защищают клетки от повреждений свободными радикалами. Они также обладают противовоспалительным эффектом, снижая риск хронических заболеваний, включая рак и болезни сердца.

3. Здоровье сердца

Благодаря высокому содержанию клетчатки и антиоксидантов цветная капуста помогает снизить уровень холестерина, укрепить сосуды и предотвратить развитие атеросклероза.

4. Контроль веса и чувство сытости

Этот овощ — отличный выбор для тех, кто следит за фигурой. Он низкокалориен, содержит много воды и клетчатки, что помогает дольше сохранять чувство сытости и снижать калорийность рациона.

5. Поддержка работы мозга

Холин, содержащийся в цветной капусте, участвует в формировании нейротрансмиттеров, необходимых для памяти и когнитивных функций. Некоторые исследования подтверждают его пользу для работы мозга.

6. Улучшение состояния кожи

Высокое содержание витамина C и антиоксидантов способствует выработке коллагена, который делает кожу более упругой и эластичной.

7. Простота в приготовлении

Цветная капуста универсальна: её можно готовить на пару, запекать, жарить, добавлять в салаты. Она служит отличной заменой углеводов — например, из неё делают "рис" или "пюре", что идеально подходит для низкоуглеводных диет.

Включение цветной капусты в рацион — это шаг к крепкому здоровью и хорошему самочувствию. Этот суперфуд точно заслуживает внимания!

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
Обсудить
Сейчас читают
Лучшие средства от выпадения волос, которые работают на 100%
Красота и стиль
Лучшие средства от выпадения волос, которые работают на 100%
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Экономика и бизнес
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок Аудио 
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Садоводство, цветоводство
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Забудьте эти фразы, если хотите сохранить отношения с мужчиной
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Последние материалы
Готовить долго — это не про нас: ужин, который делается быстрее, чем кипит чайник
Грамм этого химического элемента стоит 250 тысяч евро
Пищала от восторга, а потом разочаровалась — стоит ли ехать в Алачаты
Роза Сябитова объяснила, как проверить мужчину на серьёзные отношения
Эликсир молодости найден: пептиды борются со старением без инъекций
Подлая банда поймана с поличным и грозной рукой советского правосудия пригвождена к позорному столбу… — писала газета Правда 3 марта 1938 года
Кубок Англии 2024/25: путь к финалу становится все короче
Мир на вес золота: хватит ли нам драгоценного металла?
Когда на работе нет плиты, но есть микроволновка: три способа не остаться голодным
Выбираем авто 2008 года: старый, но надежный или новый, но сомнительный
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.