Похудение без диет и крем для идеальной кожи — всего один шаг утром

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Каждое утро миллионы людей делятся на два лагеря: одни первым делом выпивают стакан воды, другие предпочитают сначала позавтракать или заняться утренними процедурами. Кто из них поступает правильно? Ответ очевиден — вода натощак действительно приносит пользу организму. Вот три главных причины, почему этот простой ритуал стоит ввести в привычку.

Девушка со стаканом воды
Фото: Designed by Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian
Девушка со стаканом воды

1. Запуск обмена веществ

Первый стакан воды с утра стимулирует метаболизм, что особенно важно для тех, кто следит за весом. Хотя ускорение обмена веществ незначительное, даже небольшая поддержка организма в этом процессе даёт положительный эффект.

2. Поддержка пищеварительной системы

Жидкость играет важную роль в работе желудка и кишечника. Она помогает подготовить организм к приёму пищи, улучшает перистальтику кишечника и предотвращает проблемы с перевариванием. Более того, вода разбавляет желудочный сок, снижая риск раздражения слизистой.

3. Улучшение состояния кожи

Регулярное употребление воды на голодный желудок благотворно влияет на кожу. Она становится более упругой, эластичной и увлажнённой. А если водный баланс в организме нарушен, то кожа быстрее теряет свежесть и тонус.

Какой должна быть вода

Температура воды играет важную роль. Холодная жидкость может раздражать желудок и замедлять процессы пищеварения. Идеальный вариант — вода комнатной температуры или слегка тёплая.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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