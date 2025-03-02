Спите как младенец, а усталость уходит сама: два простых витамина творят чудеса

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотите спокойнее спать и меньше нервничать? Оказывается, два простых витамина могут помочь справиться со стрессом, улучшить качество сна и даже снизить риск некоторых серьёзных заболеваний.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Почему магний так важен

Британский врач утверждает, что магний глицинат — один из лучших вариантов для поддержания здоровья. Этот минерал можно принимать в форме таблеток или порошка, в зависимости от предпочтений.

Магний не только помогает засыпать, но и положительно влияет на психическое и физическое состояние:

Снижает уровень тревожности

Поддерживает здоровье костей

Регулирует уровень сахара в крови

Помогает при мигренях и предменструальном синдроме (ПМС)

Предотвращает мышечные судороги

Этот минерал участвует в переработке пищи в энергию, а также обеспечивает нормальную работу паращитовидных желез, вырабатывающих гормоны для укрепления костей. Натуральные источники магния — шпинат, орехи и хлеб грубого помола. Для взрослых суточная норма составляет 270-300 мг. Однако передозировка (свыше 400 мг) может вызвать расстройства пищеварения. Прежде чем начинать приём, лучше проконсультироваться с врачом.

Креатин: не только для спортсменов

Креатин моногидрат обычно ассоциируется с набором мышечной массы, но исследования показывают, что он также снижает усталость и помогает бороться с депривацией сна. Более того, его употребление может снизить риск развития деменции.

Этот элемент играет важную роль в поддержании энергетического баланса организма. Однако некачественные добавки могут вызвать побочные эффекты, такие как боли в животе или диарея. Часто проблема заключается в том, что продукт содержит примеси. Чистый креатин обычно переносится гораздо лучше.

Важно помнить

Перед приёмом любых добавок необходимо проконсультироваться со специалистом. Врач поможет подобрать безопасную дозировку и выявить возможные риски, исходя из вашей медицинской истории.

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.

