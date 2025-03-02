Вы думали, что много будильников помогают проснуться: на самом деле они вас разрушают

Многие привыкли ставить по утрам несколько будильников, надеясь, что так легче проснуться. Однако этот метод может оказаться вредным как для физического, так и для психического состояния человека.
Клинический нейрофизиолог объясняет, что частые пробуждения от нескольких будильников нарушают цикл сна, особенно его быструю фазу (REM). Это приводит к сонливости, утомляемости, резким перепадам настроения и даже повышению уровня гормона стресса — кортизола.
Каждый раз, когда будильник срабатывает, организм воспринимает это как стрессовую ситуацию и реагирует в режиме "бей или беги". Если каждое утро начинается с подобного состояния, нервная система находится в постоянном напряжении, что не идет на пользу здоровью.
REM-фаза — это критический период, когда мозг обрабатывает эмоции и пережитые за день события. Основное количество этого сна приходится на вторую половину ночи. Если человек теряет даже один час сна, это значительно сокращает время в REM-фазе, что негативно сказывается на эмоциональной стабильности и когнитивных функциях.
"Сон — один из ключевых аспектов здоровья, и его нельзя заменить. Это не роскошь, а жизненная необходимость. Когда мы жертвуем сном, последствия неизбежны", — подчеркивает специалист.
Недостаток сна может провоцировать целый ряд проблем:
Фитнес-тренер и нутрициолог также отметил, что нехватка сна увеличивает стрессовую нагрузку на организм. Это может приводить к тревожности, раздражительности и снижению уровня дневной активности.
Чтобы утром чувствовать себя бодрым без необходимости устанавливать несколько будильников, стоит:
Буди́льник — часы, в заданный момент времени подающие звуковой, световой и/или в редких случаях другой сигнал.
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