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Вы думали, что много будильников помогают проснуться: на самом деле они вас разрушают

3:03
Здоровье

Многие привыкли ставить по утрам несколько будильников, надеясь, что так легче проснуться. Однако этот метод может оказаться вредным как для физического, так и для психического состояния человека.

часы, будильник, кофе
Фото: Wikimedia Commons by Sanah Suvarna sanahsuvarna is licensed under Public domain
часы, будильник, кофе

Как многократные сигналы мешают организму

Клинический нейрофизиолог объясняет, что частые пробуждения от нескольких будильников нарушают цикл сна, особенно его быструю фазу (REM). Это приводит к сонливости, утомляемости, резким перепадам настроения и даже повышению уровня гормона стресса — кортизола.

Каждый раз, когда будильник срабатывает, организм воспринимает это как стрессовую ситуацию и реагирует в режиме "бей или беги". Если каждое утро начинается с подобного состояния, нервная система находится в постоянном напряжении, что не идет на пользу здоровью.

Важность фазы быстрого сна

REM-фаза — это критический период, когда мозг обрабатывает эмоции и пережитые за день события. Основное количество этого сна приходится на вторую половину ночи. Если человек теряет даже один час сна, это значительно сокращает время в REM-фазе, что негативно сказывается на эмоциональной стабильности и когнитивных функциях.

"Сон — один из ключевых аспектов здоровья, и его нельзя заменить. Это не роскошь, а жизненная необходимость. Когда мы жертвуем сном, последствия неизбежны", — подчеркивает специалист.

Как недосып влияет на организм

Недостаток сна может провоцировать целый ряд проблем:

  • Изменения в обмене веществ. Недосыпание может способствовать набору лишнего веса. Дефицит сна снижает уровень гормона сытости (лептина) и повышает уровень гормона голода (грелина), что приводит к перееданию и тяге к калорийной пище.
  • Ослабление иммунной системы. Во время сна организм вырабатывает цитокины — вещества, помогающие бороться с инфекциями. Недосып ослабляет иммунитет, делая человека более уязвимым к болезням.
  • Нарушение когнитивных функций. Человек, который систематически не высыпается, становится более импульсивным, у него ухудшается способность к концентрации и логическому мышлению.

Фитнес-тренер и нутрициолог также отметил, что нехватка сна увеличивает стрессовую нагрузку на организм. Это может приводить к тревожности, раздражительности и снижению уровня дневной активности.

Как улучшить качество сна

Чтобы утром чувствовать себя бодрым без необходимости устанавливать несколько будильников, стоит:

  • ложиться спать и просыпаться в одно и то же время
  • избегать гаджетов перед сном
  • создать комфортную обстановку в спальне (темнота, тишина, прохладная температура)
  • практиковать расслабляющие вечерние ритуалы (теплый душ, чтение, медитация)
  • следить за питанием и избегать кофеина перед сном

Уточнения

Буди́льник — часы, в заданный момент времени подающие звуковой, световой и/или в редких случаях другой сигнал. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Казанцева Лариса
Занимается диагностикой, профилактикой и лечением гипертонии, пороков сердца, сердечной недостаточности, тромбофлебита, тахикардии, аритмии, атеросклероза и др
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