Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разметку не видно, а штраф есть: что делать, если сплошная скрыта снегом?
Такси без детских кресел – под запрет? В России хотят ввести обязательные удерживающие устройства
Россия и Европа: вечная вражда или столкновение интересов?
Коммунальный коллапс: у жены Петросяна накопились долги на сотни тысяч
Запах, фурнитура и детали: как выбрать качественную мебель
7 ошибок при уборке пылесосом, которые делают ваш дом ещё грязнее
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Вопреки заявлениям: США не сворачивают обмен разведданными с Украиной
Какие овощи становятся крепче рядом с чесноком? Природная защита без химии

Дневной сон: секрет продуктивности, о котором вы не знали

Здоровье

Дневной сон делает нас умнее: научное подтверждение

Исследователи из Техасского государственного университета доказали, что дневной сон действительно помогает мозгу эффективнее решать задачи. Ключевую роль в этом процессе играет фаза быстрого сна (REM), которая способствует установлению новых связей между знаниями.

Усталость
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Усталость

Как проходил эксперимент

В исследовании приняли участие 58 добровольцев. Сначала им показали задачи с готовыми решениями, а затем предложили аналогичные, но без подсказок. Методы, использованные на первом этапе, могли помочь на втором.

После этого участников разделили на две группы:

  • Первая группа (28 человек) — отдыхала 110 минут, пока ученые фиксировали их REM-фазу.
  • Вторая группа (30 человек) — оставалась бодрствующей.

Итоги: почему сон помогает

Результаты показали, что участники, которые спали, решали задачи заметно лучше. Причём чем дольше длилась REM-фаза, тем выше была эффективность решений.

Ученые пришли к выводу, что во время сна мозг устанавливает связи между прошлым опытом и новыми ситуациями, помогая находить решения на основе аналогий.

Таким образом, фраза «переспать с проблемой» получила научное подтверждение.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце Аудио 
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Садоводство, цветоводство
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад Аудио 
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Садоводство, цветоводство
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Военный аналитик Таран оценил последствия заморозки поставок американского оружия Украине Любовь Степушова США перестали давать оружие Украине. Какие будут доказательства? Дмитрий Плотников Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Последние материалы
Запах, фурнитура и детали: как выбрать качественную мебель
7 ошибок при уборке пылесосом, которые делают ваш дом ещё грязнее
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Вопреки заявлениям: США не сворачивают обмен разведданными с Украиной
Какие овощи становятся крепче рядом с чесноком? Природная защита без химии
Новую технологию упрочнения паровых турбин разработали в Петербурге
Кот подпрыгнул: жители Ростовской области рассказали, как пережили ночную атаку украинских БПЛА — такого еще не было
Носки могут успешно быть стильным акцентом в монохромных образах
Постная солянка с грибами — готовится просто, а вкус удивляет!
Как сделать харчо из тушёнки: быстрый рецепт с насыщенным вкусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.