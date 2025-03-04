Дневной сон: секрет продуктивности, о котором вы не знали

Дневной сон делает нас умнее: научное подтверждение

Исследователи из Техасского государственного университета доказали, что дневной сон действительно помогает мозгу эффективнее решать задачи. Ключевую роль в этом процессе играет фаза быстрого сна (REM), которая способствует установлению новых связей между знаниями.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Усталость

Как проходил эксперимент

В исследовании приняли участие 58 добровольцев. Сначала им показали задачи с готовыми решениями, а затем предложили аналогичные, но без подсказок. Методы, использованные на первом этапе, могли помочь на втором.

После этого участников разделили на две группы:

Первая группа (28 человек) — отдыхала 110 минут, пока ученые фиксировали их REM-фазу.

— отдыхала 110 минут, пока ученые фиксировали их REM-фазу. Вторая группа (30 человек) — оставалась бодрствующей.

Итоги: почему сон помогает

Результаты показали, что участники, которые спали, решали задачи заметно лучше. Причём чем дольше длилась REM-фаза, тем выше была эффективность решений.

Ученые пришли к выводу, что во время сна мозг устанавливает связи между прошлым опытом и новыми ситуациями, помогая находить решения на основе аналогий.

Таким образом, фраза «переспать с проблемой» получила научное подтверждение.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

