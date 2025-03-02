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Не выбрасывайте кожуру киви: секреты дополнительной пользы фрукта

2:25
Здоровье

Киви — это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный фрукт. Однако большинство людей упускают значительную часть его пользы, очищая кожуру перед употреблением. Оказывается, именно в кожуре киви содержится множество ценных веществ, которые могут принести дополнительную пользу вашему здоровью.

Киви
Фото: flickr.com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Киви

Почему стоит есть киви с кожурой

  • Богатство клетчатки: Кожура киви содержит на 50% больше клетчатки, чем мякоть. Клетчатка способствует улучшению пищеварения и снижению уровня холестерина в крови.

  • Витамины и антиоксиданты: В кожуре присутствуют витамины Е и С, которые способствуют быстрому заживлению ран, улучшают состояние кожи и повышают общий жизненный тонус. Эти витамины являются мощными антиоксидантами, нейтрализующими свободные радикалы в организме.

  • Фолиевая кислота: Кожура киви богата фолиевой кислотой, необходимой для кроветворения, повышения работоспособности и особенно важной для беременных женщин для нормального развития плода. 

Как правильно употреблять киви с кожурой

  • Выбор плодов: Отдавайте предпочтение органическим киви, поскольку большая часть пестицидов скапливается именно в кожуре. 

  • Тщательная мойка: Перед употреблением тщательно промойте киви под проточной водой, используя щетку для удаления ворсинок и возможных загрязнений.

  • Способы употребления: Если мохнатая кожура вызывает дискомфорт, можно протереть киви бумажным полотенцем или щеткой для фруктов. Существует также гладкий сорт киви под названием «кивиньо», но его найти затруднительно. 

Предостережения

  • Аллергические реакции: У некоторых людей кожура киви может вызывать аллергические реакции, поэтому при наличии аллергии рекомендуется избегать ее употребления. 

  • Проблемы с ЖКТ: Людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом или склонностью к образованию камней в почках следует с осторожностью употреблять киви с кожурой из-за содержания оксалата кальция.

Таким образом, употребление киви с кожурой может значительно повысить пользу этого фрукта для вашего здоровья. Однако важно учитывать индивидуальные особенности организма и соблюдать меры предосторожности.

Уточнения

Ки́ви (лат Apteryx) — единственный род бескилевых птиц в одноимённом семействе (Apterygidae) и отряде кивиобра́зных, или бескры́лых (Apterygiformes).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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