Не выбрасывайте кожуру киви: секреты дополнительной пользы фрукта

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Киви — это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный фрукт. Однако большинство людей упускают значительную часть его пользы, очищая кожуру перед употреблением. Оказывается, именно в кожуре киви содержится множество ценных веществ, которые могут принести дополнительную пользу вашему здоровью.​

Фото: flickr.com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Киви

Почему стоит есть киви с кожурой

Богатство клетчатки : Кожура киви содержит на 50% больше клетчатки, чем мякоть. Клетчатка способствует улучшению пищеварения и снижению уровня холестерина в крови. ​

Витамины и антиоксиданты : В кожуре присутствуют витамины Е и С, которые способствуют быстрому заживлению ран, улучшают состояние кожи и повышают общий жизненный тонус. Эти витамины являются мощными антиоксидантами, нейтрализующими свободные радикалы в организме.

Фолиевая кислота: Кожура киви богата фолиевой кислотой, необходимой для кроветворения, повышения работоспособности и особенно важной для беременных женщин для нормального развития плода.

Как правильно употреблять киви с кожурой

Выбор плодов : Отдавайте предпочтение органическим киви, поскольку большая часть пестицидов скапливается именно в кожуре.

Тщательная мойка : Перед употреблением тщательно промойте киви под проточной водой, используя щетку для удаления ворсинок и возможных загрязнений. ​

Способы употребления: Если мохнатая кожура вызывает дискомфорт, можно протереть киви бумажным полотенцем или щеткой для фруктов. Существует также гладкий сорт киви под названием «кивиньо», но его найти затруднительно.

Предостережения

Аллергические реакции : У некоторых людей кожура киви может вызывать аллергические реакции, поэтому при наличии аллергии рекомендуется избегать ее употребления.

Проблемы с ЖКТ: Людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом или склонностью к образованию камней в почках следует с осторожностью употреблять киви с кожурой из-за содержания оксалата кальция. ​

Таким образом, употребление киви с кожурой может значительно повысить пользу этого фрукта для вашего здоровья. Однако важно учитывать индивидуальные особенности организма и соблюдать меры предосторожности.​

Уточнения

Ки́ви (лат Apteryx) — единственный род бескилевых птиц в одноимённом семействе (Apterygidae) и отряде кивиобра́зных, или бескры́лых (Apterygiformes).

