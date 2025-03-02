Не выбрасывайте кожуру киви: секреты дополнительной пользы фрукта

Киви — это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный фрукт. Однако большинство людей упускают значительную часть его пользы, очищая кожуру перед употреблением. Оказывается, именно в кожуре киви содержится множество ценных веществ, которые могут принести дополнительную пользу вашему здоровью.
Богатство клетчатки: Кожура киви содержит на 50% больше клетчатки, чем мякоть. Клетчатка способствует улучшению пищеварения и снижению уровня холестерина в крови.
Витамины и антиоксиданты: В кожуре присутствуют витамины Е и С, которые способствуют быстрому заживлению ран, улучшают состояние кожи и повышают общий жизненный тонус. Эти витамины являются мощными антиоксидантами, нейтрализующими свободные радикалы в организме.
Фолиевая кислота: Кожура киви богата фолиевой кислотой, необходимой для кроветворения, повышения работоспособности и особенно важной для беременных женщин для нормального развития плода.
Выбор плодов: Отдавайте предпочтение органическим киви, поскольку большая часть пестицидов скапливается именно в кожуре.
Тщательная мойка: Перед употреблением тщательно промойте киви под проточной водой, используя щетку для удаления ворсинок и возможных загрязнений.
Способы употребления: Если мохнатая кожура вызывает дискомфорт, можно протереть киви бумажным полотенцем или щеткой для фруктов. Существует также гладкий сорт киви под названием «кивиньо», но его найти затруднительно.
Аллергические реакции: У некоторых людей кожура киви может вызывать аллергические реакции, поэтому при наличии аллергии рекомендуется избегать ее употребления.
Проблемы с ЖКТ: Людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом или склонностью к образованию камней в почках следует с осторожностью употреблять киви с кожурой из-за содержания оксалата кальция.
Таким образом, употребление киви с кожурой может значительно повысить пользу этого фрукта для вашего здоровья. Однако важно учитывать индивидуальные особенности организма и соблюдать меры предосторожности.
Ки́ви (лат Apteryx) — единственный род бескилевых птиц в одноимённом семействе (Apterygidae) и отряде кивиобра́зных, или бескры́лых (Apterygiformes).
Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.