Кофе и болезни ЖКТ: когда любимый напиток становится опасным

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Кофе — популярный напиток, который может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье. Врач-терапевт Наталья Леонтьева предупреждает, что некоторым людям следует ограничить или полностью исключить его потребление.

Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ кофе

Кому не рекомендуется пить кофе

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта : кофе стимулирует выработку желудочного сока, что может усугубить гастрит, язву и другие проблемы ЖКТ.

Страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями : кофеин может повышать артериальное давление и учащать сердцебиение, что опасно при гипертонии и аритмии. ​

Людям с нарушениями сна и повышенной тревожностью : кофеин усиливает возбуждение нервной системы, что может привести к бессоннице и усилению тревожных состояний.

Беременным и кормящим женщинам : кофеин проникает через плаценту и в грудное молоко, что может негативно сказаться на развитии плода и состоянии новорожденного.

Детям и подросткам: кофеин может негативно влиять на развитие нервной системы и вызывать повышенную возбудимость.

Рекомендации по употреблению кофе

Не пейте кофе натощак : это может повысить уровень кортизола — гормона стресса, что приведет к раздражительности и тревожности.

Добавляйте молоко или сливки : это смягчит воздействие кофеина на желудок и снизит риск раздражения слизистой.

Ограничьте потребление: взрослым здоровым людям рекомендуется не превышать 2-3 чашки кофе в день.

Кофе может быть полезным напитком, но только при умеренном потреблении и отсутствии противопоказаний.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

