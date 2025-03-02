Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыт секрет небывалого урожая: вот что делают опытные садоводы — вы удивитесь
Домашний салат Цезарь с курицей: вкуснее, чем в ресторане
Новые правила на дорогах: Росгвардия может вмешиваться в проверку документов — но как
Прибор, который следует немедленно выбросить, так как он увеличивает энергопотребление
Дзюба догнал Кержакова: реакция футболиста на рекорд — гордость или разочарование?
Рэпер Натан признался, что ежедневно читает молитвы
Этот метод позволяет есть сладкое каждый день без вреда для фигуры
Шоколадный восторг за 5 минут: этот крем сведёт с ума любого сладкоежку
Ее создала тьма — смертоносное насекомое вырсло в недрах пещеры

Кофе и болезни ЖКТ: когда любимый напиток становится опасным

1:42
Здоровье

Кофе — популярный напиток, который может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье. Врач-терапевт Наталья Леонтьева предупреждает, что некоторым людям следует ограничить или полностью исключить его потребление.

кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
кофе

Кому не рекомендуется пить кофе

  • Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: кофе стимулирует выработку желудочного сока, что может усугубить гастрит, язву и другие проблемы ЖКТ.

  • Страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями: кофеин может повышать артериальное давление и учащать сердцебиение, что опасно при гипертонии и аритмии.

  • Людям с нарушениями сна и повышенной тревожностью: кофеин усиливает возбуждение нервной системы, что может привести к бессоннице и усилению тревожных состояний.

  • Беременным и кормящим женщинам: кофеин проникает через плаценту и в грудное молоко, что может негативно сказаться на развитии плода и состоянии новорожденного.

  • Детям и подросткам: кофеин может негативно влиять на развитие нервной системы и вызывать повышенную возбудимость.

Рекомендации по употреблению кофе

  • Не пейте кофе натощак: это может повысить уровень кортизола — гормона стресса, что приведет к раздражительности и тревожности.

  • Добавляйте молоко или сливки: это смягчит воздействие кофеина на желудок и снизит риск раздражения слизистой.

  • Ограничьте потребление: взрослым здоровым людям рекомендуется не превышать 2-3 чашки кофе в день.

Кофе может быть полезным напитком, но только при умеренном потреблении и отсутствии противопоказаний.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Сейчас читают
Лёгкий и вкусный слоёный салат – идеален для 8 марта
Еда и рецепты
Лёгкий и вкусный слоёный салат – идеален для 8 марта
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Красота и стиль
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить Аудио 
Популярное
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.

1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Хрен уйдет, и больше не вернётся, если сделать всего одну простую вещь
Пространство-время и черные дыры: новое открытие меняет науку
Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии
Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии
Последние материалы
Дзюба догнал Кержакова: реакция футболиста на рекорд — гордость или разочарование?
Рэпер Натан признался, что ежедневно читает молитвы
Этот метод позволяет есть сладкое каждый день без вреда для фигуры
Шоколадный восторг за 5 минут: этот крем сведёт с ума любого сладкоежку
Ее создала тьма — смертоносное насекомое вырсло в недрах пещеры
Эксперты предупреждают: кофе будет только дорожать
Три стойких растения, которые расцветут даже в самых неблагоприятных условиях
Болезнь растений, о которой не говорят, но из-за неё плачут садоводы
Дикие танцы, прыжки и эйфория: почему после валерьянки кот становится настоящим хулиганом
Поставили забор? Готовьтесь к скандалу с соседями! Узнайте, как избежать конфликта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.