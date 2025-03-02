Кофе и болезни ЖКТ: когда любимый напиток становится опасным

Кофе — популярный напиток, который может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье. Врач-терапевт Наталья Леонтьева предупреждает, что некоторым людям следует ограничить или полностью исключить его потребление.
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: кофе стимулирует выработку желудочного сока, что может усугубить гастрит, язву и другие проблемы ЖКТ.
Страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями: кофеин может повышать артериальное давление и учащать сердцебиение, что опасно при гипертонии и аритмии.
Людям с нарушениями сна и повышенной тревожностью: кофеин усиливает возбуждение нервной системы, что может привести к бессоннице и усилению тревожных состояний.
Беременным и кормящим женщинам: кофеин проникает через плаценту и в грудное молоко, что может негативно сказаться на развитии плода и состоянии новорожденного.
Детям и подросткам: кофеин может негативно влиять на развитие нервной системы и вызывать повышенную возбудимость.
Не пейте кофе натощак: это может повысить уровень кортизола — гормона стресса, что приведет к раздражительности и тревожности.
Добавляйте молоко или сливки: это смягчит воздействие кофеина на желудок и снизит риск раздражения слизистой.
Ограничьте потребление: взрослым здоровым людям рекомендуется не превышать 2-3 чашки кофе в день.
Кофе может быть полезным напитком, но только при умеренном потреблении и отсутствии противопоказаний.
Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.
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