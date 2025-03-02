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Выключился на минуту и даже не понял, почему — из за чего здоровые люди внезапно теряют сознание

Здоровье

Да, даже у полностью здорового человека может внезапно произойти обморок. Иногда это нормальная реакция организма на внешние или внутренние факторы, такие как жара, стресс или резкое изменение положения тела. Однако регулярные потери сознания могут указывать на скрытые проблемы со здоровьем, предупреждает терапевт Ирина Андреева в беседе с MedikForum.ru.

без сознания
Фото: freepik
без сознания

Почему возникает обморок

Обморочное состояние связано с временным нарушением кровоснабжения мозга. Если кислород и глюкоза не поступают в достаточном количестве, организм реагирует кратковременной потерей сознания. Обычно такой эпизод длится не более минуты.

Вазовагальный обморок

Это самая частая причина обморочных состояний у здоровых людей. Он возникает из-за резкого снижения частоты сердечных сокращений и расширения сосудов, что ведёт к падению давления.

Провоцирующие факторы

  • Эмоциональный стресс: страх, тревога, испуг.
  • Боль: особенно неожиданная и сильная.
  • Длительное стояние: кровь застаивается в ногах, нарушая её поступление к мозгу.
  • Резкая смена положения: внезапный подъём из положения лёжа или сидя.

Сердечно-сосудистые причины

У здоровых людей такие случаи редки, но возможны. Они включают:

  • Аритмию: сбои в сердечном ритме могут временно снизить объём кровотока.
  • Обезвоживание или кровопотерю: уменьшение объёма крови ухудшает её циркуляцию.
  • Сосудистые реакции: резкое сужение или расширение сосудов, например, после выпитой холодной воды или посещения бани.

Рефлекторные обмороки

Они связаны с активностью нервной системы. Например, у некоторых людей обморок может случиться после посещения туалета, что связано с резким падением давления.

Внешние факторы

Даже у абсолютно здоровых людей обморок может быть вызван:

  • Духотой и жарой: недостаток кислорода и перегрев снижают давление.
  • Голоданием: низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) может привести к потере сознания.
  • Физической нагрузкой: интенсивные упражнения у неподготовленных людей могут вызвать резкое снижение давления.

Психогенные обмороки

Они связаны с эмоциональными и психологическими факторами:

  • Панические атаки: тревога и страх вызывают гипервентиляцию и снижение углекислого газа в крови, что может привести к обмороку.

Симптомы перед обмороком

Человек может почувствовать

  • Головокружение.
  • Тошноту.
  • Потемнение в глазах или "туннельное" зрение.
  • Обильное выделение холодного пота.
  • Слабость в ногах.
  • Звон в ушах.

Что делать при обмороке

Если вы чувствуете, что вот-вот потеряете сознание

  • Сядьте или лягте, чтобы улучшить приток крови к мозгу.
  • Если нет возможности лечь, скрестите ноги и напрягите мышцы — это поможет повысить давление.
  • Дышите глубоко и медленно.

Если рядом кто-то потерял сознание

  • Приподнимите его ноги выше уровня головы.
  • Обеспечьте приток свежего воздуха.
  • После возвращения сознания дайте пострадавшему воды.

Когда нужно обратиться к врачу

Разовый обморок у здорового человека не представляет угрозы. Однако если такие эпизоды повторяются, необходимо медицинское обследование. Срочно обратиться к врачу следует, если обморок произошёл без видимой причины или сопровождался судорогами.

Уточнения

О́бморок или синко́пе (лат. syncope "обморок" и др.-греч. σκότωμα "обморок"), — приступ кратковременной утраты сознания, обусловленный временным нарушением мозгового кровотока.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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