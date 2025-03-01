Японцы почти взломали старость: как клетки-зомби могут сделать нас моложе

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Японии сделали сенсационное открытие: они нашли способ, который потенциально способен повернуть процесс старения вспять. Исследование, проведённое в Осакском университете, выявило, что снижение уровня белка AP2A1 в клетках может вернуть их к молодому состоянию. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: https://www.freepik.com by https://www.freepik.com/author/cookie-studio Девушка

Как работают клетки-зомби

С возрастом в организме накапливаются клетки, которые не умирают, а продолжают выделять воспалительные вещества. Они увеличиваются в размерах, обрастают стрессовыми волокнами и способствуют развитию возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и артрит. Учёные назвали их "клетками-зомби".

Ведущий автор исследования Пираван Чантачотикул объясняет, что эти клетки в шесть раз крупнее обычных. Однако до сих пор не ясно, как именно они поддерживают такие размеры. Известно, что AP2A1 играет важную роль в формировании стрессовых волокон, поэтому исследователи решили изучить его влияние на старение.

Обратный процесс старения

В лабораторных условиях учёные уменьшили уровень AP2A1, и это привело к неожиданному эффекту: клетки уменьшились в размерах, начали активно делиться и демонстрировать признаки молодости. А при увеличении содержания этого белка происходил обратный процесс — клетки становились ещё больше и обрастали дополнительными стрессовыми волокнами.

Хотя открытие выглядит революционным, исследователи предупреждают, что до создания лекарства от старости ещё далеко. Более того, искусственное омоложение клеток может нести серьёзные риски, так как старение является естественным механизмом защиты от раковых опухолей.

Когда старение происходит скачками

Дополнительные доказательства неожиданной природы старения нашли учёные из Стэнфордского университета. В ходе их исследования, в котором участвовали 108 человек в возрасте от 25 до 75 лет, было выявлено, что старение организма происходит не постепенно, а скачкообразно. Ключевые возрастные переходы происходят примерно в 44 и 60 лет. Эти выводы основаны на анализе 135 тысяч молекул и микробов, выявленных в крови добровольцев.

Уточнения

Ста́рость - период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.

