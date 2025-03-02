Часто не можешь вспомнить, где лежат ключи? Узнай, почему память подводит и как с этим бороться

Забыли, куда положили ключи? Не можете вспомнить имя знакомого? Такие ситуации знакомы каждому, но иногда проблемы с памятью могут быть признаком серьезных нарушений.

Фото: Designed by Freepik by benzoix is licensed under Public domian Женщина

Что такое провалы в памяти

Провалы в памяти — это не просто забывчивость, а временная или длительная неспособность воспроизвести важную информацию. Они могут проявляться по-разному: от кратковременного забывания до полной амнезии.

Память — это сложный механизм, в котором задействованы разные отделы мозга. Она включает процессы запоминания, хранения и воспроизведения информации. Если хотя бы один из них нарушается, возникают проблемы.

Существует несколько типов амнезии:

Ретроградная : невозможность вспомнить события, предшествовавшие болезни или травме.

: невозможность вспомнить события, предшествовавшие болезни или травме. Антероградная : утрата памяти на события, произошедшие после болезни.

: утрата памяти на события, произошедшие после болезни. Ретроантероградная : сочетает оба вида.

: сочетает оба вида. Фиксационная : невозможность запоминать текущие события.

: невозможность запоминать текущие события. Конградная: потеря памяти на момент самой травмы или болезни.

Возможные причины

Не всегда проблемы с памятью связаны с заболеваниями. Иногда они возникают из-за внешних факторов:

Кратковременная перегрузка мозга : быстрое запоминание большого объема информации (например, перед экзаменом) приводит к ее такому же быстрому стиранию.

: быстрое запоминание большого объема информации (например, перед экзаменом) приводит к ее такому же быстрому стиранию. Стресс и усталость : ухудшают концентрацию, мешая мозгу обрабатывать данные.

: ухудшают концентрацию, мешая мозгу обрабатывать данные. Эмоциональный шок: сильное волнение, например, на экзамене или при публичном выступлении, может вызвать временную амнезию.

Однако есть и более серьезные причины:

Черепно-мозговые травмы : даже небольшие повреждения могут вызвать временную потерю памяти.

: даже небольшие повреждения могут вызвать временную потерю памяти. Нарушения кровообращения : проблемы с сосудами, особенно в задних мозговых артериях, могут приводить к кратковременным или длительным провалам в памяти.

: проблемы с сосудами, особенно в задних мозговых артериях, могут приводить к кратковременным или длительным провалам в памяти. Эпилепсия : иногда единственным признаком этого заболевания могут быть временные забывания.

: иногда единственным признаком этого заболевания могут быть временные забывания. Гипоксия мозга : недостаток кислорода, вызванный сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями легких или резкими скачками давления, ухудшает когнитивные функции.

: недостаток кислорода, вызванный сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями легких или резкими скачками давления, ухудшает когнитивные функции. Недостаток питательных веществ: нехватка витамина В12, фолиевой кислоты, йода или глюкозы влияет на скорость передачи нервных импульсов и ухудшает запоминание.

Лекарства и влияние на память

Некоторые препараты могут вызывать проблемы с памятью:

Холинолитики (атропин, скополамин).

(атропин, скополамин). Антидепрессанты и нейролептики .

. Стероидные гормоны: исследования показывают, что их длительный прием ухудшает зрительно-пространственную память.

Болезни, влияющие на память

Альцгеймер : один из первых признаков — забывание недавних событий, позже присоединяются проблемы с речью и познанием.

: один из первых признаков — забывание недавних событий, позже присоединяются проблемы с речью и познанием. Паркинсон и рассеянный склероз : пациенты испытывают сложности с воспроизведением информации, быстро устают, с трудом осваивают новые навыки.

и : пациенты испытывают сложности с воспроизведением информации, быстро устают, с трудом осваивают новые навыки. Менингит и энцефалит: воспалительные процессы в мозге могут вызвать необратимые изменения в памяти.

Как диагностировать нарушения памяти

Если проблемы с памятью становятся частыми, необходима диагностика:

КТ и МРТ мозга помогают выявить поражения нервной системы.

помогают выявить поражения нервной системы. Анализы на гормоны исключают эндокринные нарушения (например, гипотиреоз).

исключают эндокринные нарушения (например, гипотиреоз). ЭЭГ может подтвердить или исключить эпилепсию.

Когда обращаться к врачу

Если забывчивость мешает повседневной жизни, стоит обратиться к специалисту. Помочь могут:

Терапевт : для общего обследования.

: для общего обследования. Невролог : если есть подозрение на деменцию, болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

: если есть подозрение на деменцию, болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Эндокринолог: при нарушениях работы щитовидной железы.

Можно ли восстановить память

Возвращение памяти зависит от причины ее потери. Важно своевременно лечить основное заболевание. В некоторых случаях помогают:

Витамины группы B, фолиевая кислота .

. Ноотропные препараты (по назначению врача).

(по назначению врача). Тренировка памяти : чтение, разгадывание головоломок, изучение новых навыков.

: чтение, разгадывание головоломок, изучение новых навыков. Физическая активность и прогулки на свежем воздухе: улучшают насыщение мозга кислородом.

Как предотвратить проблемы с памятью

Полноценный сон : хроническое недосыпание ухудшает когнитивные функции.

: хроническое недосыпание ухудшает когнитивные функции. Сбалансированное питание : организму нужны витамины и микроэлементы.

: организму нужны витамины и микроэлементы. Контроль стресса : хроническое напряжение негативно сказывается на памяти.

: хроническое напряжение негативно сказывается на памяти. Регулярная умственная активность: чем больше мозг работает, тем дольше он сохраняет способности к запоминанию.

Уточнения

Па́мять - обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

