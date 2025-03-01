Кола и пищевое отравление — неожиданный эффект, о котором мало кто знает

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В интернете можно встретить множество советов о том, что кола якобы помогает при пищевом отравлении. Однако гастроэнтеролог Евгения Мельникова предупреждает: этот метод не только бесполезен, но и может ухудшить состояние.

Фото: commons.wikimedia.org by Mack Male from Edmonton, AB, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кока Кола Зеро

Почему кола не помогает при отравлении

В составе напитка действительно есть ортофосфорная кислота, обладающая бактерицидным эффектом. Однако её концентрация слишком мала, чтобы оказать лечебное действие. Вместо помощи кола может лишь усугубить симптомы отравления.

Вот почему её не стоит пить при интоксикации:

Повышенная кислотность . Она раздражает желудок и может усилить боль, тошноту и рвоту.

. Она раздражает желудок и может усилить боль, тошноту и рвоту. Газированность . Углекислый газ может вызвать вздутие и усилить дискомфорт.

. Углекислый газ может вызвать вздутие и усилить дискомфорт. Мочегонный эффект . Из-за содержания кофеина кола способствует обезвоживанию, а при отравлении организму важно сохранять баланс жидкости.

. Из-за содержания кофеина кола способствует обезвоживанию, а при отравлении организму важно сохранять баланс жидкости. Недостаток электролитов. Количество полезных микроэлементов в напитке минимально, поэтому он не способствует регидратации.

Что действительно поможет при отравлении

По словам Мельниковой, при отравлении важно пить много жидкости — 2-3 литра в сутки. Лучше всего подойдут:

обычная вода;

компоты и морсы;

слабые травяные отвары.

Также врач рекомендует принимать энтеросорбенты для вывода токсинов и прокинетики для нормализации работы желудка.

Уточнения

Отравле́ние - расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).

