Кола и пищевое отравление — неожиданный эффект, о котором мало кто знает

В интернете можно встретить множество советов о том, что кола якобы помогает при пищевом отравлении. Однако гастроэнтеролог Евгения Мельникова предупреждает: этот метод не только бесполезен, но и может ухудшить состояние.
В составе напитка действительно есть ортофосфорная кислота, обладающая бактерицидным эффектом. Однако её концентрация слишком мала, чтобы оказать лечебное действие. Вместо помощи кола может лишь усугубить симптомы отравления.
Вот почему её не стоит пить при интоксикации:
По словам Мельниковой, при отравлении важно пить много жидкости — 2-3 литра в сутки. Лучше всего подойдут:
Также врач рекомендует принимать энтеросорбенты для вывода токсинов и прокинетики для нормализации работы желудка.
Отравле́ние - расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).
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