Раскрыт секрет экономии на брекетах: вот что нужно делать — удивитесь результату!

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3:46
Здоровье

Исправление прикуса — важный шаг к здоровью и уверенности в себе, который можно сделать в любом возрасте. Однако этот процесс требует времени и финансовых вложений. Не стоит экономить на своём здоровье, но есть способы сделать ортодонтическое лечение более доступным и эффективным. Об этом рассказала стоматолог-ортодонт Полина Левина.

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Фото: commons.wikimedia.org by ClearCorrect, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Что не стоит экономить

При выборе клиники и врача важно учитывать не только стоимость лечения, но и качество услуг. Экономия на квалификации специалиста или материалах может привести к неудовлетворительным результатам, напоминает "Доктор Питер". Вот на что не стоит жалеть средств:

  • Выбор врача: Не стоит выбирать ортодонта только из-за низкой цены. Важно, чтобы врач имел соответствующее образование, опыт работы и положительные отзывы. Хороший специалист всегда готов показать примеры своих работ и рассказать о методах лечения.
  • Консультация: Первая консультация — это возможность узнать больше о предстоящем лечении, задать вопросы и получить подробную информацию о плане лечения. Не стесняйтесь спрашивать о квалификации врача и используемых методах.
  • Обследование: Тщательное обследование — залог успешного лечения. Помимо снимков КТ и ортопантомограммы, могут потребоваться дополнительные исследования для оценки состояния височно-нижнечелюстного сустава, мышц и полости рта.

На чём можно сэкономить

Исправление прикуса — это не только вопрос здоровья, но и экономии в будущем. Невылеченные патологии могут привести к более серьёзным проблемам, включая заболевания опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Своевременное лечение позволяет избежать дополнительных расходов на борьбу с осложнениями.

  • Выбор ортодонтических систем: Существует множество вариантов ортодонтических систем, таких как брекеты и элайнеры. Стоимость их может существенно различаться. Например, эстетические брекеты из керамики или лингвальные системы дороже, чем металлические. Однако, если вы готовы пожертвовать эстетикой, можно сэкономить, выбрав более доступные варианты. Элайнеры, как правило, обходятся дешевле, чем эстетические брекеты.
  • Выбор клиники: Многие клиники предлагают акции и скидки на определённые виды лечения. Это может быть хорошей возможностью сделать ортодонтическое лечение более доступным.
  • Оформление страховки: Некоторые виды лечения, такие как КТ, ортопантомограмма и предварительная подготовка, могут быть частично покрыты системой добровольного медицинского страхования (ДМС). Это позволяет существенно снизить расходы на лечение.
  • Регулярные визиты к врачу и самодисциплина: Соблюдение рекомендаций врача, регулярные визиты и правильное использование ортодонтических систем помогают избежать лишних затрат и получить стабильный результат. Пропуск визитов может негативно сказаться на ходе лечения.
  • Налоговый вычет: Налоговый вычет на лечение позволяет вернуть часть средств, потраченных на медицинские услуги. Для этого необходимо подать заявление в налоговую инспекцию, приложив соответствующие документы. Размер вычета зависит от вашего заработка, но не может превышать 120 000 рублей в год.
  • Рассрочка: Клиники часто предлагают удобные варианты оплаты, включая рассрочку. Это позволяет разделить стоимость лечения на несколько частей и избежать значительных единоразовых расходов.

Уточнения

Бре́кеты (англ. от brace «скоба»), ортодонти́ческие ско́бы — сложные ортодонтические несъёмные конструкции (аппараты) для коррекции положения зубов человека при нарушениях прикуса и неровности зубного ряда. 

Эла́йнер (англ. aligner — «выравниватель») — съёмный ортодонтический аппарат, представляющий собой специальные капы на зубы из поликарбоната.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Жолудева Галина
Проводит диагностику и лечение зубо-челюстных деформаций, исправление неправильного прикуса при помощи съёмных и несъемных ортодонтических аппаратов, устанавливает брекеты и пластины
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