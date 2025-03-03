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Забудьте про быстрое лечение: врач раскрыла главную опасность популярных методов борьбы с простудой

3:01
Здоровье

Простуда — это инфекционное заболевание верхних дыхательных путей, которое сопровождается кашлем, болью в горле, насморком, общим недомоганием и повышением температуры тела. Эти симптомы могут значительно ухудшить самочувствие и снизить работоспособность, поэтому многие люди стремятся быстро справиться с болезнью, используя как медикаментозные, так и народные методы. Однако такие способы могут быть опасны для здоровья.

Аллергия
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия

Врач общей практики Татьяна Боброва предупреждает, что простуду нужно лечить, а не просто устранять её симптомы. Быстродействующие методы могут помочь человеку быстрее встать на ноги, но при этом не избавляют от самой болезни. Это может привести к усугублению течения заболевания и повышению риска развития осложнений, таких как синусит, отит или бронхит.

Некоторые народные средства, например, горячие ингаляции, могут вызвать ожоги дыхательных путей, особенно у детей. Увлечение мёдом, лимоном и имбирём может спровоцировать аллергические реакции и раздражение слизистой оболочки желудка. Парение ног противопоказано при высокой температуре и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Порошки от простуды, которые обещают быстрое избавление от насморка и головной боли, содержат обезболивающие, сосудосуживающие и противоаллергические компоненты.

"Они способны "спрятать" признаки болезни, позволяя человеку переносить ее на ногах. А это грозит серьезными осложнениями. А бесконтрольный прием этих препаратов может привести к передозировке парацетамола или ибупрофена", — рассказала Боброва.

Оба этих вещества являются токсичными для почек и печени, подчеркнула врач.

Важно помнить, что повышение температуры тела является естественной реакцией организма на инфекцию. Снижение невысокой температуры может блокировать иммунный ответ, оставляя организм без защиты перед инфекцией. Это может привести к затяжному течению болезни и развитию осложнений, пишет Газета.Ru.

Кроме того, некоторые лекарственные препараты могут взаимодействовать друг с другом, вызывая серьёзные побочные эффекты, такие как повышение артериального давления, учащённое сердцебиение или нарушение сна.

Простуда — это сигнал организма о том, что ему нужна помощь. Игнорирование этого сигнала может привести к серьёзным последствиям для здоровья.

Правильное лечение простуды должно быть комплексным и включать постельный режим, обильное питьё и промывание носа солевыми растворами. Если симптомы не проходят в течение нескольких дней, необходимо обратиться к врачу для постановки точного диагноза и назначения соответствующего лечения с учётом индивидуальных особенностей организма, добавила специалист.

Уточнения

Просту́да (англ  common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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