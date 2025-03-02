Диеты не работают? Виновник может скрываться в вашей аптечке

Доктор Александр Мясников, выступая в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", отметил, что некоторым людям не удается похудеть, несмотря на все усилия.
Специалист объяснил, что дело может быть не только в рационе, но и в приёме нейролептиков, который может увеличить аппетит. Он подчеркнул, что многие нейролептики, которые принимают пациенты с шизофренией, могут привести к набору веса на 10-15-20 килограммов, при этом отменить лечение невозможно.
Кроме того, врач добавил, что некоторые препараты для лечения второго типа сахарного диабета также могут способствовать увеличению веса, как и гормональные медикаменты, что вызывает дополнительные проблемы с набором массы тела.
Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
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