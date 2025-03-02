Эти три вида мяса снижают сахар и холестерин: кардиолог раскрыла секрет

Говядина, свинина и курица могут помочь снизить уровень холестерина и сахара в крови. Об этом рассказала кардиолог и кандидат медицинских наук Елена Коршун.
Во время выступления в программе "О самом главном" на канале "Россия 1" врач отметила, что в этих продуктах присутствует таурин — вещество, которое, по результатам исследований, способствует снижению уровня глюкозы и увеличивает чувствительность к инсулину.
"Таурин необходим для пациентов с сахарным диабетом, потому что он предотвращает развитие осложнений именно со стороны сосудов", — отметила врач.
Кроме того, таурин положительно влияет на здоровье печени, улучшая кровообращение и защищая клетки от повреждений. Так как печень отвечает за выработку холестерина, таурин способствует снижению уровня липопротеидов низкой плотности, триглицеридов и "плохого" холестерина.
Инсули́н (от лат. insula «остров») — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.
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