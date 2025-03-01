Секреты орегано: как пряность помогает бороться с болезнями

2:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Орегано, известное как ароматное растение семейства яснотковых, является ценным дополнением на нашей кухне, но его польза выходит далеко за пределы кулинарии. Это не только пряность или приправа, но и мощное средство, обладающее лечебными свойствами.

Фото: freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ орегано

Происхождение и состав

Научное название орегано — Origanum vulgare, что переводится как "горная радость". Это растение родом из Средиземноморья и распространено по всей Европе и Средней Азии. Орегано обладает сильным антиоксидантным и антимикробным действием благодаря содержащимся в нем терпеноидным соединениям. Эти свойства помогают уменьшить боли в коленях и спине.

Польза для здоровья

Орегано богат антиоксидантами и стимулирует выработку коллагена, который необходим для здоровья суставов и мышц. По данным Испанского фонда питания (FEN), он содержит множество полезных веществ, таких как:

белки

железо

кальций

калий

магний

цинк

фосфор

ниацин

витамин А

тимол

карвакрол

Основные преимущества орегано:

1. Улучшение пищеварения: Является эффективным спазмолитическим средством, увеличивает выработку желудочно-кишечных соков.

2. Замедление старения: Антиоксидантные соединения, такие как флавоноиды и витамин С, нейтрализуют свободные радикалы и замедляют старение.

3. Противораковые свойства: Высокое содержание антиоксидантов может помочь в профилактике рака.

4. Профилактика вирусных инфекций: Карвакрол и тимол обеспечивают защиту от некоторых вирусов, действуя как естественный антивирусный агент.

5. Снижение веса: Противовоспалительные и антиоксидантные компоненты способствуют уменьшению воспалений и жировых отложений.

6. Уменьшение воспалений: Флавоноиды и фенолы в орегано помогают смягчить воспалительные процессы в организме.

7. Предотвращение судорог: Карвакрол регулирует сокращение мышц и улучшает кровообращение.

8. Антибактериальные и противогрибковые свойства: Обладает свойствами, позволяющими эффективно бороться с инфекциями, такими как грипп и герпес.

Рекомендации по употреблению

В общем, орегано в разумных количествах безопасно для здоровья, но его избыток может вызвать нервные расстройства. Людям с аллергией на растения семейства яснотковых следует быть осторожными и избегать употребления орегано, сообщает издание Eleconomista.es.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

