Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Два простых правила, чтобы цвет волос не вымывался слишком быстро
В КНР выступили против заявлений США о введении дополнительных пошлин
Вы всё ещё тискаете кошку? Вот 4 причины, почему этого лучше не делать
Батарея станет невидимой: 8 способов спрятать радиатор и сохранить тепло — удивитесь результату
Поиск водителей для беспилотников: парадокс или необходимость
Тарзан лишил Королёву 8 марта: певица не ждёт подарков в женский день, и вот почему
Как вырастить ель без саженцев — шаг за шагом из обычной шишки
Вы убиваете свой урожай: ошибки при посадке грядок, которые стоят вам сотен килограммов овощей
Незаметные пищевые ловушки: почему здоровое питание может пойти не по плану

Секреты орегано: как пряность помогает бороться с болезнями

2:48
Здоровье

Орегано, известное как ароматное растение семейства яснотковых, является ценным дополнением на нашей кухне, но его польза выходит далеко за пределы кулинарии. Это не только пряность или приправа, но и мощное средство, обладающее лечебными свойствами.

орегано
Фото: freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
орегано

Происхождение и состав

Научное название орегано — Origanum vulgare, что переводится как "горная радость". Это растение родом из Средиземноморья и распространено по всей Европе и Средней Азии. Орегано обладает сильным антиоксидантным и антимикробным действием благодаря содержащимся в нем терпеноидным соединениям. Эти свойства помогают уменьшить боли в коленях и спине.

Польза для здоровья

Орегано богат антиоксидантами и стимулирует выработку коллагена, который необходим для здоровья суставов и мышц. По данным Испанского фонда питания (FEN), он содержит множество полезных веществ, таких как:

  • белки
  • железо
  • кальций
  • калий
  • магний
  • цинк
  • фосфор
  • ниацин
  • витамин А
  • тимол
  • карвакрол

Основные преимущества орегано:

1. Улучшение пищеварения: Является эффективным спазмолитическим средством, увеличивает выработку желудочно-кишечных соков.

2. Замедление старения: Антиоксидантные соединения, такие как флавоноиды и витамин С, нейтрализуют свободные радикалы и замедляют старение.

3. Противораковые свойства: Высокое содержание антиоксидантов может помочь в профилактике рака.

4. Профилактика вирусных инфекций: Карвакрол и тимол обеспечивают защиту от некоторых вирусов, действуя как естественный антивирусный агент.

5. Снижение веса: Противовоспалительные и антиоксидантные компоненты способствуют уменьшению воспалений и жировых отложений.

6. Уменьшение воспалений: Флавоноиды и фенолы в орегано помогают смягчить воспалительные процессы в организме.

7. Предотвращение судорог: Карвакрол регулирует сокращение мышц и улучшает кровообращение.

8. Антибактериальные и противогрибковые свойства: Обладает свойствами, позволяющими эффективно бороться с инфекциями, такими как грипп и герпес.

Рекомендации по употреблению

В общем, орегано в разумных количествах безопасно для здоровья, но его избыток может вызвать нервные расстройства. Людям с аллергией на растения семейства яснотковых следует быть осторожными и избегать употребления орегано, сообщает издание Eleconomista.es.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Сытный салат с фасолью за 10 минут – лёгкий, но питательный
Еда и рецепты
Сытный салат с фасолью за 10 минут – лёгкий, но питательный Аудио 
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным
Советы
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным Аудио 
Прячемся от соседей красиво: 7 растений, которые легко создадут живой забор
Садоводство, цветоводство
Прячемся от соседей красиво: 7 растений, которые легко создадут живой забор Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Последние материалы
Два простых правила, чтобы цвет волос не вымывался слишком быстро
В КНР выступили против заявлений США о введении дополнительных пошлин
На Украине объявлен сбор "на ядерку". Саддама Хуссейна США убили за похожее
Вы всё ещё тискаете кошку? Вот 4 причины, почему этого лучше не делать
Батарея станет невидимой: 8 способов спрятать радиатор и сохранить тепло — удивитесь результату
Поиск водителей для беспилотников: парадокс или необходимость
Секреты орегано: как пряность помогает бороться с болезнями
Тарзан лишил Королёву 8 марта: певица не ждёт подарков в женский день, и вот почему
Как вырастить ель без саженцев — шаг за шагом из обычной шишки
Вы убиваете свой урожай: ошибки при посадке грядок, которые стоят вам сотен килограммов овощей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.