Орегано, известное как ароматное растение семейства яснотковых, является ценным дополнением на нашей кухне, но его польза выходит далеко за пределы кулинарии. Это не только пряность или приправа, но и мощное средство, обладающее лечебными свойствами.
Научное название орегано — Origanum vulgare, что переводится как "горная радость". Это растение родом из Средиземноморья и распространено по всей Европе и Средней Азии. Орегано обладает сильным антиоксидантным и антимикробным действием благодаря содержащимся в нем терпеноидным соединениям. Эти свойства помогают уменьшить боли в коленях и спине.
Орегано богат антиоксидантами и стимулирует выработку коллагена, который необходим для здоровья суставов и мышц. По данным Испанского фонда питания (FEN), он содержит множество полезных веществ, таких как:
1. Улучшение пищеварения: Является эффективным спазмолитическим средством, увеличивает выработку желудочно-кишечных соков.
2. Замедление старения: Антиоксидантные соединения, такие как флавоноиды и витамин С, нейтрализуют свободные радикалы и замедляют старение.
3. Противораковые свойства: Высокое содержание антиоксидантов может помочь в профилактике рака.
4. Профилактика вирусных инфекций: Карвакрол и тимол обеспечивают защиту от некоторых вирусов, действуя как естественный антивирусный агент.
5. Снижение веса: Противовоспалительные и антиоксидантные компоненты способствуют уменьшению воспалений и жировых отложений.
6. Уменьшение воспалений: Флавоноиды и фенолы в орегано помогают смягчить воспалительные процессы в организме.
7. Предотвращение судорог: Карвакрол регулирует сокращение мышц и улучшает кровообращение.
8. Антибактериальные и противогрибковые свойства: Обладает свойствами, позволяющими эффективно бороться с инфекциями, такими как грипп и герпес.
В общем, орегано в разумных количествах безопасно для здоровья, но его избыток может вызвать нервные расстройства. Людям с аллергией на растения семейства яснотковых следует быть осторожными и избегать употребления орегано, сообщает издание Eleconomista.es.
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