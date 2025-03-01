Забудьте о таблетках: этот волшебный чай снизит давление и улучшит сон

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2:02
Здоровье

Простые в приготовлении настои и чаи обладают не только прекрасным ароматом, но и множеством полезных свойств. Они помогают поддерживать водный баланс в жаркую погоду и служат натуральным средством для лечения различных состояний. На протяжении нескольких десятилетий люди использовали их для натурального лечения различных состояний или просто для наслаждения вкусом различных растений. Важно отметить, что каждый сорт чая или настоя способен предложить что-то уникальное, что позволяет каждому выбрать то, что соответствует его вкусам и предпочтениям.

чай с липой
Фото: freepik by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
чай с липой

Чай из цветков липы  

В последние недели популярность приобретает чай из цветков липы, который известен своими положительными эффектами, такими как улучшение качества сна и сокращение ночных пробуждений. 

Расслабляющее действие  

Липовый чай обладает спазмолитическими свойствами, что помогает подготовить организм к спокойному сну. Он содержит соединения, действующие как натуральные седативные средства, способствующие расслаблению нервной системы и снижению стресса.

Польза для сосудов  

Чай из цветков липы также способствует снижению артериального давления и часто применяется для лечения гипертонии. Он помогает в профилактике варикозного расширения вен и других сосудистых заболеваний.

Улучшение пищеварения  

Кроме прочего, липовый чай предотвращает задержку жидкости, что полезно для похудения, и улучшает пищеварение, снижая тяжесть и вздутие живота благодаря спазмолитическому действию, сообщает издание Eleconomista.es.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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