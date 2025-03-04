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Развенчан миф: кола не поможет при отравлении

1:22
Здоровье

Отравление и кола: этот напиток только усугубляет проблему

Гастроэнтеролог Е. Мельникова развеяла миф о том, что кола помогает при отравлении. По словам врача, употребление газировки в этом случае может только ухудшить самочувствие и привести к дополнительным проблемам.

Кола
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кола

Почему кола — не лучший выбор при отравлении

Кола повышает кислотность в желудке, что может привести к усилению газообразования, дискомфорту, вздутию живота и диарее. Кроме того, напиток обладает мочегонным эффектом, что только усугубляет обезвоживание, характерное при интоксикации.

Некоторые люди полагают, что ортофосфорная кислота, содержащаяся в коле, обладает противомикробным действием. Однако её концентрация слишком мала, чтобы оказать реальную помощь в случае отравления. Более того, эта кислота ухудшает всасывание кальция, что может привести к снижению плотности костной ткани и остеопорозу.

Что пить при отравлении

Вместо колы врач рекомендует пить не менее 2–3 литров жидкости в день. Подойдут чистая вода, компоты, морсы и соки. Для выведения токсинов лучше использовать энтеросорбенты, а для восстановления работы желудка и кишечника — прокинетики.

Уточнения

Coca-Cola - газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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