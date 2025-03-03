Соль как убийца: ВОЗ пересмотрела взгляды на её опасность для здоровья

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Соль под запретом: ВОЗ заявляет о новой угрозе для сердца

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по потреблению соли, подтверждая её опасность для здоровья. Согласно новым данным, высокое потребление натрия связано с 1,9 миллионами смертей ежегодно. В 2019 году средний уровень потребления натрия составил 4,3 грамма в сутки, что более чем в два раза превышает рекомендуемую норму в 2 грамма.

Фото: pxhere соль

Влияние натрия на здоровье

Избыток натрия может привести к различным заболеваниям сердца и сосудов, а также к гипертонии. Натрий способствует задержке воды в организме, увеличивая объём крови и создавая дополнительную нагрузку на сердце. Это может привести к инсульту и сердечной недостаточности.

Рекомендации ВОЗ

В своём отчёте ВОЗ призывает заменить обычную соль на альтернативы с пониженной концентрацией натрия, включая те, которые обогащены калием. Однако людям с заболеваниями почек следует быть осторожными и с такими вариантами. Кроме того, ВОЗ рекомендует избегать обработанных продуктов, уменьшать количество соли при приготовлении пищи и выбирать продукты с низким содержанием натрия.

Эти меры помогут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить общее состояние здоровья.

Уточнения

Пова́ренная соль - пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.



