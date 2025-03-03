Смертоносный вирус в Конго: врачи очень обеспокоены новой угрозой

В Демократической Республике Конго вновь появилась угроза — неизвестный вирус унёс жизни более 50 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) активно расследует вспышку, и эксперты предупреждают о высокой летальности заболевания.
Симптомы загадочной болезни
Пациенты, пострадавшие от вируса, сообщают о следующих симптомах:
Особую тревогу вызывает скорость прогрессирования болезни — время от появления первых симптомов до смерти составляет всего 48 часов, что ставит под угрозу жизни больных.
Исключены Эбола и Марбург
Доцент кафедры вирусной иммунологии в Университете Бирмингема, Зания Стаматаки, отмечает, что вирус, скорее всего, не связан с Эболой и Марбургом, которые были исключены как возможные причины вспышки. Тем не менее, исследования продолжаются. Врачи подозревают, что заболевание может быть связано с употреблением мяса летучих мышей.
Важность глобальной реакции
Эта вспышка, как и предыдущие случаи в Конго, имеет важное значение для всего мира. Эксперты подчёркивают необходимость внимательного мониторинга, диагностики и лечения заболевания, а также оказания международной помощи в борьбе с новым вирусом.
Ви́рус - неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.
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