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Смертоносный вирус в Конго: врачи очень обеспокоены новой угрозой

1:37
Здоровье

Более 50 жертв за несколько дней: что вызывает загадочный вирус в Конго

В Демократической Республике Конго вновь появилась угроза — неизвестный вирус унёс жизни более 50 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) активно расследует вспышку, и эксперты предупреждают о высокой летальности заболевания.

Эпидемия
Фото: flickr by CDC Global, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Эпидемия

Симптомы загадочной болезни

Пациенты, пострадавшие от вируса, сообщают о следующих симптомах:

  • диарея,
  • усталость,
  • боль в шее и суставах,
  • потоотделение,
  • одышка,
  • сильная жажда,
  • постоянный плач.

Особую тревогу вызывает скорость прогрессирования болезни — время от появления первых симптомов до смерти составляет всего 48 часов, что ставит под угрозу жизни больных.

Исключены Эбола и Марбург

Доцент кафедры вирусной иммунологии в Университете Бирмингема, Зания Стаматаки, отмечает, что вирус, скорее всего, не связан с Эболой и Марбургом, которые были исключены как возможные причины вспышки. Тем не менее, исследования продолжаются. Врачи подозревают, что заболевание может быть связано с употреблением мяса летучих мышей.

Важность глобальной реакции

Эта вспышка, как и предыдущие случаи в Конго, имеет важное значение для всего мира. Эксперты подчёркивают необходимость внимательного мониторинга, диагностики и лечения заболевания, а также оказания международной помощи в борьбе с новым вирусом.

Уточнения

Ви́рус - неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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