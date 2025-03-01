Вы завариваете чай неправильно: вот что он может сделать с водой на самом деле

3:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай уже давно занимает почетное место среди самых популярных напитков в мире. Его пьют, чтобы взбодриться с утра, согреться зимой и расслабиться перед сном. Однако новое исследование выявило удивительное свойство чая — он помогает очищать воду от тяжелых металлов и вредных примесей. Теперь ваша любимая чашка чая может стать не только приятным ритуалом, но и дополнительным способом защиты здоровья.

Фото: freepik.com is licensed under public domain черный чай

Чай как природный очиститель воды

Исследование, опубликованное в ACS Food Science & Technology, показало, что листья чая способны адсорбировать опасные загрязнители воды — такие как свинец, кадмий и мышьяк. Эти токсичные элементы задерживаются на поверхности листьев и не попадают в организм, если после заваривания чайный пакетик или листья удаляются.

"Вы извлекаете металлы из воды с помощью чая, но при этом не употребляете сами листья, поэтому этот процесс действительно работает", — объясняет ведущий автор исследования Бенджамин Шиндел.

Этот вывод подтверждает и другая научная работа, проведенная под руководством Саддама Хусейна Дхоби. Ученый отметил, что чай может стать безопасным и доступным методом очистки воды от вредных веществ.

Как заваривание чая влияет на очистку воды

Чтобы достичь максимального эффекта очищения, исследователи проверили разные сорта чая, методы заваривания и время настаивания. Оказалось, что чем дольше чай настаивается, тем больше загрязняющих веществ он удаляет.

Пять минут заваривания - снижает концентрацию свинца в воде на 15%.

- снижает концентрацию свинца в воде на 15%. Настаивание чая на ночь - обеспечивает максимальную очистку воды.

Какой чай фильтрует воду лучше

Исследователи протестировали разные сорта чая, включая черный, зеленый, белый и улун, а также травяные чаи. Оказалось, что ромашковый чай обладает наименьшей способностью очищать воду, тогда как молотые чайные листья работают эффективнее, чем цельные. Это объясняется тем, что измельченные листья имеют большую площадь поверхности, которая притягивает больше токсинов.

Важна даже упаковка: какой чайный пакетик выбрать

Еще один любопытный вывод исследования — тип чайного пакетика влияет на очистку воды.

Целлюлозные пакетики: биоразлагаемые и органические, они показали лучшие результаты в поглощении токсинов.

биоразлагаемые и органические, они показали в поглощении токсинов. Нейлоновые пакетики: выделяют микропластики и не помогают очищать воду.

выделяют микропластики и не помогают очищать воду. Хлопковые пакетики: оказались менее эффективными, чем целлюлозные, но лучше, чем нейлоновые.

Как это влияет на здоровье

Хотя ученые пока не могут точно сказать, как регулярное употребление чая влияет на уровень токсинов в организме, существует вероятность, что чай может снизить риск заболеваний, связанных с тяжелыми металлами.

"Люди должны знать, что заваривание чая может помочь уменьшить содержание вредных веществ в питьевой воде", — заключает Шиндел.

Вывод: пейте чай и защищайте себя

Теперь чашка чая — это не просто привычка, а способ сделать воду чище и безопаснее. Выбирая правильные сорта чая и метод заваривания, можно не только наслаждаться вкусом напитка, но и минимизировать риски, связанные с загрязнением воды.

Уточнения

Токси́н (др.-греч. τοξικός [toxikos] "ядовитый") — яд биологического происхождения.

