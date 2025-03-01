Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
PlayStation на колёсах: Kia EV4 дарит новые ощущения за рулём
Финики против гипертонии: как сладкий суперфуд может помочь вашему сердцу
Неожиданная связь: какие продукты провоцируют рак толстой кишки
Чистота, которая вредит: как стерильная среда космической станции влияет на иммунитет
Забудьте о сухости кожи после долгого перелёта! Мы знаем, как вернуть лицо к жизни
Олеся Железняк рассказала, как озвучивала Печаль в мультфильме Головоломка
Квадратные метры в Петербурге на вес золота: как выросли цены на жилье
Новый сверхпрочный сплав: не боится даже экстремального нагрева
Российские деньги не станут пластиковыми: ЦБ разъяснил преимущества бумажных банкнот

Почему в 60 одни выглядят на 40, а другие — нет? Виновник шокирует, но все исправимо

3:02
Здоровье

Исследователи, изучающие женское здоровье и старение, обнаружили, что репродуктивная система играет гораздо более важную роль, чем просто обеспечение возможности зачатия. В частности, функционирование яичников напрямую связано с состоянием сердечно-сосудистой системы, мозга, костей и общего здоровья женщины.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина

С возрастом яичники теряют способность вырабатывать гормоны, что запускает процессы ускоренного старения. Новые исследования показывают, что отсрочка менопаузы может продлить жизнь и снизить риск хронических заболеваний.

Как яичники влияют на здоровье

Женские яичники — это не просто орган для репродукции, а ключевой элемент сложной системы регуляции процессов в организме. Они вырабатывают эстроген, прогестерон и другие гормоны, которые оказывают влияние на:

  • Сердечно-сосудистую систему: эстроген защищает сосуды от атеросклероза.
  • Костную ткань: гормоны поддерживают плотность костей, снижая риск остеопороза.
  • Мозг: гормональный баланс влияет на когнитивные функции и снижает вероятность деменции.
  • Метаболизм: помогает регулировать уровень сахара в крови и предотвращает ожирение.

С возрастом, когда запасы яйцеклеток истощаются, работа яичников ослабевает, что ведет к:

  • Повышенному риску болезней сердца и сосудов.
  • Развитию остеопороза.
  • Появлению когнитивных расстройств и болезни Альцгеймера.

Чем раньше начинается менопауза, тем выше риск этих заболеваний. Женщины, которым удалили яичники хирургическим путем, особенно подвержены этим проблемам.

Можно ли отсрочить менопаузу

Ученые рассматривают несколько способов продления функции яичников. Некоторые исследования на животных показывают, что пересадка яичников от молодой особи к старой замедляет старение и продлевает жизнь.

Сейчас в Колумбийском университете проводится клиническое исследование, направленное на продление овариальной функции у женщин. В его рамках тестируют рапамицин - препарат, известный в кругах специалистов по долголетию.

Как рапамицин может помочь

  • Снижает скорость потери яйцеклеток.
  • Замедляет гормональные изменения.
  • Может отсрочить наступление менопаузы.

Исследование еще продолжается, но уже появились первые положительные результаты: у некоторых женщин динамика потери овариального резерва замедлилась.

Будущее женского здоровья: что дальше

Цель этих исследований не продлить детородный возраст до 70 лет, а обеспечить женщинам более здоровую и активную жизнь в зрелом возрасте.

Специалисты уверены: если удастся продлить работу яичников, это откроет новые горизонты для профилактики возрастных заболеваний и увеличения продолжительности жизни женщин.

Уточнения

Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
Обсудить
Сейчас читают
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Секрет густых и темных волос найден: натуральное средство, которое заменит краску
Красота и стиль
Секрет густых и темных волос найден: натуральное средство, которое заменит краску Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Чистота, которая вредит: как стерильная среда космической станции влияет на иммунитет
Забудьте о сухости кожи после долгого перелёта! Мы знаем, как вернуть лицо к жизни
Олеся Железняк рассказала, как озвучивала Печаль в мультфильме Головоломка
Квадратные метры в Петербурге на вес золота: как выросли цены на жилье
Новый сверхпрочный сплав: не боится даже экстремального нагрева
Российские деньги не станут пластиковыми: ЦБ разъяснил преимущества бумажных банкнот
Почему в 60 одни выглядят на 40, а другие — нет? Виновник шокирует, но все исправимо
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Как эффективно размножить клубнику: 4 проверенных способа
Стиральная машина испортит вашу одежду и здоровье, если забыть об этой детали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.