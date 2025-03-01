Почему в 60 одни выглядят на 40, а другие — нет? Виновник шокирует, но все исправимо

3:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи, изучающие женское здоровье и старение, обнаружили, что репродуктивная система играет гораздо более важную роль, чем просто обеспечение возможности зачатия. В частности, функционирование яичников напрямую связано с состоянием сердечно-сосудистой системы, мозга, костей и общего здоровья женщины.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина

С возрастом яичники теряют способность вырабатывать гормоны, что запускает процессы ускоренного старения. Новые исследования показывают, что отсрочка менопаузы может продлить жизнь и снизить риск хронических заболеваний.

Как яичники влияют на здоровье

Женские яичники — это не просто орган для репродукции, а ключевой элемент сложной системы регуляции процессов в организме. Они вырабатывают эстроген, прогестерон и другие гормоны, которые оказывают влияние на:

Сердечно-сосудистую систему: эстроген защищает сосуды от атеросклероза.

эстроген защищает сосуды от атеросклероза. Костную ткань: гормоны поддерживают плотность костей, снижая риск остеопороза.

гормоны поддерживают плотность костей, снижая риск остеопороза. Мозг: гормональный баланс влияет на когнитивные функции и снижает вероятность деменции.

гормональный баланс влияет на когнитивные функции и снижает вероятность деменции. Метаболизм: помогает регулировать уровень сахара в крови и предотвращает ожирение.

С возрастом, когда запасы яйцеклеток истощаются, работа яичников ослабевает, что ведет к:

Повышенному риску болезней сердца и сосудов.

Развитию остеопороза.

Появлению когнитивных расстройств и болезни Альцгеймера.

Чем раньше начинается менопауза, тем выше риск этих заболеваний. Женщины, которым удалили яичники хирургическим путем, особенно подвержены этим проблемам.

Можно ли отсрочить менопаузу

Ученые рассматривают несколько способов продления функции яичников. Некоторые исследования на животных показывают, что пересадка яичников от молодой особи к старой замедляет старение и продлевает жизнь.

Сейчас в Колумбийском университете проводится клиническое исследование, направленное на продление овариальной функции у женщин. В его рамках тестируют рапамицин - препарат, известный в кругах специалистов по долголетию.

Как рапамицин может помочь

Снижает скорость потери яйцеклеток .

. Замедляет гормональные изменения .

. Может отсрочить наступление менопаузы.

Исследование еще продолжается, но уже появились первые положительные результаты: у некоторых женщин динамика потери овариального резерва замедлилась.

Будущее женского здоровья: что дальше

Цель этих исследований не продлить детородный возраст до 70 лет, а обеспечить женщинам более здоровую и активную жизнь в зрелом возрасте.

Специалисты уверены: если удастся продлить работу яичников, это откроет новые горизонты для профилактики возрастных заболеваний и увеличения продолжительности жизни женщин.

Уточнения

Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.

