Почему в 60 одни выглядят на 40, а другие — нет? Виновник шокирует, но все исправимо

Исследователи, изучающие женское здоровье и старение, обнаружили, что репродуктивная система играет гораздо более важную роль, чем просто обеспечение возможности зачатия. В частности, функционирование яичников напрямую связано с состоянием сердечно-сосудистой системы, мозга, костей и общего здоровья женщины.
С возрастом яичники теряют способность вырабатывать гормоны, что запускает процессы ускоренного старения. Новые исследования показывают, что отсрочка менопаузы может продлить жизнь и снизить риск хронических заболеваний.
Женские яичники — это не просто орган для репродукции, а ключевой элемент сложной системы регуляции процессов в организме. Они вырабатывают эстроген, прогестерон и другие гормоны, которые оказывают влияние на:
С возрастом, когда запасы яйцеклеток истощаются, работа яичников ослабевает, что ведет к:
Чем раньше начинается менопауза, тем выше риск этих заболеваний. Женщины, которым удалили яичники хирургическим путем, особенно подвержены этим проблемам.
Ученые рассматривают несколько способов продления функции яичников. Некоторые исследования на животных показывают, что пересадка яичников от молодой особи к старой замедляет старение и продлевает жизнь.
Сейчас в Колумбийском университете проводится клиническое исследование, направленное на продление овариальной функции у женщин. В его рамках тестируют рапамицин - препарат, известный в кругах специалистов по долголетию.
Исследование еще продолжается, но уже появились первые положительные результаты: у некоторых женщин динамика потери овариального резерва замедлилась.
Цель этих исследований не продлить детородный возраст до 70 лет, а обеспечить женщинам более здоровую и активную жизнь в зрелом возрасте.
Специалисты уверены: если удастся продлить работу яичников, это откроет новые горизонты для профилактики возрастных заболеваний и увеличения продолжительности жизни женщин.
Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.
Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!