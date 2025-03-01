Не просто трава из бабушкиного сундука: чай с ней работает лучше, чем энергетики и сахароснижающие таблетки

4:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В мире, где растет интерес к натуральным способам поддержания здоровья, одно растение выделяется своими универсальными свойствами. Шалфей не только улучшает работу мозга и память, но и помогает регулировать уровень сахара в крови, делая его незаменимым помощником для людей с диабетом. Давайте разберемся, чем он так полезен и как правильно его употреблять.

Фото: freepik by stockking чай с шалфеем

Почему шалфей называют зеленым лекарем

Шалфей — это не просто ароматная приправа, а мощное лекарственное растение, известное своими целебными свойствами еще со времен Древнего Китая и Индии. Его использовали для борьбы с воспалениями, инфекциями, депрессией, деменцией, диабетом и даже сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Фармацевт Сенто Сегарра утверждает, что шалфей способен расширять кровеносные сосуды, что способствует улучшению кровообращения и снижению риска гипертонии. Это особенно важно для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, поскольку кислород быстрее поступает к мышцам, повышая их выносливость.

Шалфей и память: что говорит наука

Исследование, опубликованное BBC, подтверждает, что экстракт шалфея положительно влияет на когнитивные функции и даже может замедлять развитие болезни Альцгеймера. Восьмиклинические испытания показали, что регулярное употребление шалфея способствует:

Улучшению памяти и концентрации.

Повышению когнитивных способностей.

Замедлению возрастного ухудшения мозга.

Более того, публикация Ecoagricultor утверждает, что шалфей помогает не только сохранять ясность ума, но и решать сложные интеллектуальные задачи, что делает его особенно полезным для студентов и людей, работающих в сферах, требующих высокой умственной активности.

Шалфей и уровень сахара в крови

Шалфей давно используется в народной медицине для контроля сахара в крови. Его активные компоненты помогают:

Снижать уровень глюкозы: особенно полезно для диабетиков.

особенно полезно для диабетиков. Улучшать метаболизм инсулина , снижая риск диабетических осложнений.

, снижая риск диабетических осложнений. Стабилизировать энергетический баланс, предотвращая резкие скачки сахара.

Некоторые исследования показывают, что шалфей может работать аналогично препаратам, снижающим уровень сахара, но без побочных эффектов. Однако перед регулярным употреблением людям с диабетом стоит проконсультироваться с врачом.

Как приготовить чай из шалфея

Чтобы получить максимум пользы от этого растения, лучше всего употреблять его в виде настоя. Приготовить его очень просто:

Ингредиенты

250 мл воды.

15 г сушеных листьев шалфея.

Приготовление

Довести воду до кипения.

Добавить в кипящую воду листья шалфея.

Перемешать и варить 8-10 минут.

Процедить и наслаждаться ароматным чаем.

Этот напиток не только полезен, но и обладает приятным вкусом с легкими травяными нотками.

Кому не стоит употреблять шалфей

Несмотря на все преимущества, шалфей подходит не всем. Существует несколько противопоказаний:

Беременные и кормящие женщины должны избегать его, так как он может повлиять на уровень эстрогена.

Люди с низким давлением — шалфей может усилить гипотонию.

Пациенты с заболеваниями почек и печени должны проконсультироваться с врачом.

Шалфей — это настоящий природный кладезь здоровья. Он помогает улучшить память, регулировать уровень сахара в крови и даже защищает сердце. Включение этого растения в рацион в виде чая может стать отличным дополнением к здоровому образу жизни. Главное — соблюдать меру и учитывать возможные противопоказания.

Уточнения

Шалфе́й или Са́львия (лат. Salvia) — крупный род многолетних травянистых растений и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).

