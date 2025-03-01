Не просто трава из бабушкиного сундука: чай с ней работает лучше, чем энергетики и сахароснижающие таблетки

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Здоровье

В мире, где растет интерес к натуральным способам поддержания здоровья, одно растение выделяется своими универсальными свойствами. Шалфей не только улучшает работу мозга и память, но и помогает регулировать уровень сахара в крови, делая его незаменимым помощником для людей с диабетом. Давайте разберемся, чем он так полезен и как правильно его употреблять.

чай с шалфеем
Фото: freepik by stockking
чай с шалфеем

Почему шалфей называют зеленым лекарем

Шалфей — это не просто ароматная приправа, а мощное лекарственное растение, известное своими целебными свойствами еще со времен Древнего Китая и Индии. Его использовали для борьбы с воспалениями, инфекциями, депрессией, деменцией, диабетом и даже сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Фармацевт Сенто Сегарра утверждает, что шалфей способен расширять кровеносные сосуды, что способствует улучшению кровообращения и снижению риска гипертонии. Это особенно важно для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, поскольку кислород быстрее поступает к мышцам, повышая их выносливость.

Шалфей и память: что говорит наука

Исследование, опубликованное BBC, подтверждает, что экстракт шалфея положительно влияет на когнитивные функции и даже может замедлять развитие болезни Альцгеймера. Восьмиклинические испытания показали, что регулярное употребление шалфея способствует:

  • Улучшению памяти и концентрации.
  • Повышению когнитивных способностей.
  • Замедлению возрастного ухудшения мозга.

Более того, публикация Ecoagricultor утверждает, что шалфей помогает не только сохранять ясность ума, но и решать сложные интеллектуальные задачи, что делает его особенно полезным для студентов и людей, работающих в сферах, требующих высокой умственной активности.

Шалфей и уровень сахара в крови

Шалфей давно используется в народной медицине для контроля сахара в крови. Его активные компоненты помогают:

  • Снижать уровень глюкозы: особенно полезно для диабетиков.
  • Улучшать метаболизм инсулина, снижая риск диабетических осложнений.
  • Стабилизировать энергетический баланс, предотвращая резкие скачки сахара.

Некоторые исследования показывают, что шалфей может работать аналогично препаратам, снижающим уровень сахара, но без побочных эффектов. Однако перед регулярным употреблением людям с диабетом стоит проконсультироваться с врачом.

Как приготовить чай из шалфея

Чтобы получить максимум пользы от этого растения, лучше всего употреблять его в виде настоя. Приготовить его очень просто:

Ингредиенты

  • 250 мл воды.
  • 15 г сушеных листьев шалфея.

Приготовление

  • Довести воду до кипения.
  • Добавить в кипящую воду листья шалфея.
  • Перемешать и варить 8-10 минут.
  • Процедить и наслаждаться ароматным чаем.

Этот напиток не только полезен, но и обладает приятным вкусом с легкими травяными нотками.

Кому не стоит употреблять шалфей

Несмотря на все преимущества, шалфей подходит не всем. Существует несколько противопоказаний:

  • Беременные и кормящие женщины должны избегать его, так как он может повлиять на уровень эстрогена.
  • Люди с низким давлением — шалфей может усилить гипотонию.
  • Пациенты с заболеваниями почек и печени должны проконсультироваться с врачом.

Шалфей — это настоящий природный кладезь здоровья. Он помогает улучшить память, регулировать уровень сахара в крови и даже защищает сердце. Включение этого растения в рацион в виде чая может стать отличным дополнением к здоровому образу жизни. Главное — соблюдать меру и учитывать возможные противопоказания.

Уточнения

Шалфе́й или Са́львия (лат. Salvia) — крупный род многолетних травянистых растений и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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