123 года без врачей и лекарств: что ест эта женщина вместо эликсира молодости

4:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дожить до 100 лет — редкость, а до 123 лет и вовсе невероятное достижение. Однако жительница Колумбии Мария Антония Куэро уверена, что именно два простых продукта помогли ей сохранить здоровье и продлить жизнь. Ее история вдохновляет и заставляет задуматься: неужели секрет долголетия настолько прост?

Фото: https://www.freepik.com by stockking Бабушка

Рекордсменка, о которой заговорил весь мир

Мария Антония Куэро неофициально считается старейшей женщиной в мире. Ее удостоверение личности подтверждает, что она родилась в октябре 1901 года — за 13 лет до начала Первой мировой войны. Однако официально этот факт пока не признан. Если возраст подтвердится, она побьет рекорд француженки Жанны Кальман, умершей в 122 года.

Женщина живет в небольшом городке Буэнавентура, где провела большую часть своей жизни. Она стала не только символом долголетия, но и героиней телепередач и документальных фильмов. В одном из них, "Los Informantes", она рассказала, как ей удалось сохранить здоровье и бодрость духа.

Два продукта для долгой жизни

Несмотря на внимание ученых и врачей, сама Мария Антония уверена: главный секрет долголетия кроется в питании. На протяжении всей жизни ее рацион включал два продукта, которые она ела практически каждый день:

Рыба: основа ее рациона. Женщина признается, что чаще всего жарила рыбу и смешивала ее с кокосом и рисом.

основа ее рациона. Женщина признается, что чаще всего жарила рыбу и смешивала ее с кокосом и рисом. Бананы: особенно маленькие "сахарные" бананы, известные в Венесуэле как "сикомбананы". Они отличаются сладким вкусом и мягкой текстурой.

Что говорит наука

Выбор Марии Антонии вовсе не случаен. Современные исследования подтверждают, что эти два продукта действительно могут способствовать долголетию.

Рыба и омега-3

Рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые:

Снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшают когнитивные функции и защищают мозг от старения.

Обладают противовоспалительными свойствами.

16-летнее исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения показало, что люди, регулярно употребляющие рыбу, живут в среднем на 2,5 года дольше, чем те, кто ее избегает.

Бананы и калий

Бананы содержат калий, который:

Помогает регулировать кровяное давление.

Снижает риск инсульта.

Улучшает пищеварение и работу кишечника.

Исследования Британского кардиологического фонда подтверждают, что регулярное употребление бананов снижает риск гипертонии и сердечных заболеваний.

Не только еда, но и образ жизни

Однако одной только рыбой и бананами секрет долголетия не исчерпывается. Мария Антония придерживалась принципов, которые могли сыграть ключевую роль в ее впечатляющем возрасте:

Много движения: женщина всю жизнь занималась греблей и плаванием, а также предпочитала пешие прогулки.

женщина всю жизнь занималась греблей и плаванием, а также предпочитала пешие прогулки. Минимум стресса: она избегала конфликтов, много смеялась и старалась не тревожиться по пустякам.

она избегала конфликтов, много смеялась и старалась не тревожиться по пустякам. Природный образ жизни: жила на свежем воздухе, не злоупотребляла обработанными продуктами и следила за своим здоровьем.

Можно ли повторить ее успех

Хотя не все из нас смогут дожить до 123 лет, советы Марии Антонии могут помочь продлить жизнь и сохранить здоровье. Регулярное употребление рыбы и бананов, активный образ жизни и позитивный настрой — вот главные факторы, которые действительно работают.

К тому же наука подтверждает, что небольшие изменения в рационе могут значительно увеличить продолжительность жизни. Поэтому, возможно, стоит прислушаться к советам этой удивительной долгожительницы?

Мария Антония: вдохновение для миллионов

Сегодня Мария Антония Куэро окружена большой семьей: у нее 8 детей, 26 внуков, 24 правнука и 54 праправнука. Она живет в окружении любви и внимания, оставаясь активной и жизнерадостной.

Женщина надеется, что вскоре ее возраст будет официально признан и она займет достойное место в Книге рекордов Гиннесса.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.

