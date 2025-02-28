123 года без врачей и лекарств: что ест эта женщина вместо эликсира молодости

Дожить до 100 лет — редкость, а до 123 лет и вовсе невероятное достижение. Однако жительница Колумбии Мария Антония Куэро уверена, что именно два простых продукта помогли ей сохранить здоровье и продлить жизнь. Ее история вдохновляет и заставляет задуматься: неужели секрет долголетия настолько прост?
Мария Антония Куэро неофициально считается старейшей женщиной в мире. Ее удостоверение личности подтверждает, что она родилась в октябре 1901 года — за 13 лет до начала Первой мировой войны. Однако официально этот факт пока не признан. Если возраст подтвердится, она побьет рекорд француженки Жанны Кальман, умершей в 122 года.
Женщина живет в небольшом городке Буэнавентура, где провела большую часть своей жизни. Она стала не только символом долголетия, но и героиней телепередач и документальных фильмов. В одном из них, "Los Informantes", она рассказала, как ей удалось сохранить здоровье и бодрость духа.
Несмотря на внимание ученых и врачей, сама Мария Антония уверена: главный секрет долголетия кроется в питании. На протяжении всей жизни ее рацион включал два продукта, которые она ела практически каждый день:
Выбор Марии Антонии вовсе не случаен. Современные исследования подтверждают, что эти два продукта действительно могут способствовать долголетию.
Рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые:
16-летнее исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения показало, что люди, регулярно употребляющие рыбу, живут в среднем на 2,5 года дольше, чем те, кто ее избегает.
Бананы содержат калий, который:
Исследования Британского кардиологического фонда подтверждают, что регулярное употребление бананов снижает риск гипертонии и сердечных заболеваний.
Однако одной только рыбой и бананами секрет долголетия не исчерпывается. Мария Антония придерживалась принципов, которые могли сыграть ключевую роль в ее впечатляющем возрасте:
Хотя не все из нас смогут дожить до 123 лет, советы Марии Антонии могут помочь продлить жизнь и сохранить здоровье. Регулярное употребление рыбы и бананов, активный образ жизни и позитивный настрой — вот главные факторы, которые действительно работают.
К тому же наука подтверждает, что небольшие изменения в рационе могут значительно увеличить продолжительность жизни. Поэтому, возможно, стоит прислушаться к советам этой удивительной долгожительницы?
Сегодня Мария Антония Куэро окружена большой семьей: у нее 8 детей, 26 внуков, 24 правнука и 54 праправнука. Она живет в окружении любви и внимания, оставаясь активной и жизнерадостной.
Женщина надеется, что вскоре ее возраст будет официально признан и она займет достойное место в Книге рекордов Гиннесса.
Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.
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