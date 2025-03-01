Магний действует коварно: первые признаки передозировки, которые легко пропустить

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Магний — жизненно важный минерал, участвующий во многих процессах организма. Однако его избыток может привести к неприятным и даже опасным последствиям.​

Фото: Freepik is licensed under Free license Полезные продукты

Причины передозировки магнием

Основные причины повышенного содержания магния в организме включают:​

Нарушение функции почек : при сниженной способности почек выводить излишки минерала.

: Чрезмерное потребление добавок : особенно при приеме высоких доз без медицинского контроля. ​

: ​ Обезвоживание: снижение объема циркулирующей жидкости может повысить концентрацию магния в крови. ​

Симптомы избытка магния

Признаки передозировки магнием могут варьироваться от легких до тяжелых:​

Желудочно-кишечные расстройства : тошнота, рвота, диарея.

: Снижение артериального давления : вплоть до гипотензии. ​

: ​ Мышечная слабость : ощущение усталости и вялости. ​

: ​ Нарушения сердечного ритма : в тяжелых случаях возможны аритмии. ​

: ​ Угнетение дыхания: при значительном превышении нормы. ​

Рекомендации по приему магния

Для предотвращения передозировки важно соблюдать рекомендуемые суточные нормы потребления магния:​

Взрослые мужчины : 400-420 мг. ​

: ​ Взрослые женщины: 310-320 мг. ​

Перед началом приема магниевых добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний или приеме других медикаментов.​

Магний необходим для здоровья, но его избыток может быть вреден. Соблюдение баланса и внимательное отношение к своему организму помогут избежать негативных последствий.

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.



