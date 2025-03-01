Магний действует коварно: первые признаки передозировки, которые легко пропустить

Снижение артериального давления: вплоть до гипотензии.
Мышечная слабость: ощущение усталости и вялости.
Нарушения сердечного ритма: в тяжелых случаях возможны аритмии.
Угнетение дыхания: при значительном превышении нормы.
Рекомендации по приему магния
Для предотвращения передозировки важно соблюдать рекомендуемые суточные нормы потребления магния:
Взрослые мужчины: 400-420 мг.
Взрослые женщины: 310-320 мг.
Перед началом приема магниевых добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний или приеме других медикаментов.
Магний необходим для здоровья, но его избыток может быть вреден.Соблюдение баланса и внимательное отношение к своему организму помогут избежать негативных последствий.
Уточнения
Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.