Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пушистый заговор: почему стерилизованные кошки всё ещё метят
Сладкая морковь: как полив влияет на вкус вашего урожая
Волосы, как после салона, без утяжеления: идеальные маски с маслами для каждой пряди
Как случайно включить заднюю на ходу и не остаться пешеходом. Секреты АКПП
Сделать кор и пресс сильными и рельефными можно за месяц: ABS-тренировки вам помогут
Проблемы рождаемости в России: профессор Воробьев высказался о причинах и возможных решениях
Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии
Обрабатывать лук или надеяться на удачу? Проверять на своём огороде не советуем
Открыли дверь — попали на деньги: одна из самых коварных ошибок водителей

Магний действует коварно: первые признаки передозировки, которые легко пропустить

1:45
Здоровье

Магний — жизненно важный минерал, участвующий во многих процессах организма. Однако его избыток может привести к неприятным и даже опасным последствиям.​

Полезные продукты
Фото: Freepik is licensed under Free license
Полезные продукты

Причины передозировки магнием

Основные причины повышенного содержания магния в организме включают:

  • Нарушение функции почек: при сниженной способности почек выводить излишки минерала.
  • Чрезмерное потребление добавок: особенно при приеме высоких доз без медицинского контроля.
  • Обезвоживание: снижение объема циркулирующей жидкости может повысить концентрацию магния в крови.

Симптомы избытка магния

Признаки передозировки магнием могут варьироваться от легких до тяжелых:

  • Желудочно-кишечные расстройства: тошнота, рвота, диарея.
  • Снижение артериального давления: вплоть до гипотензии.
  • Мышечная слабость: ощущение усталости и вялости.
  • Нарушения сердечного ритма: в тяжелых случаях возможны аритмии.
  • Угнетение дыхания: при значительном превышении нормы.

Рекомендации по приему магния

Для предотвращения передозировки важно соблюдать рекомендуемые суточные нормы потребления магния:

  • Взрослые мужчины: 400-420 мг.
  • Взрослые женщины: 310-320 мг.

Перед началом приема магниевых добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний или приеме других медикаментов.

Магний необходим для здоровья, но его избыток может быть вреден. Соблюдение баланса и внимательное отношение к своему организму помогут избежать негативных последствий.

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Сейчас читают
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
В фонде Натальи Водяновой ответили обидевшейся Светлане Бондарчук: были ограничены
Российский шоу-бизнес
В фонде Натальи Водяновой ответили обидевшейся Светлане Бондарчук: были ограничены Аудио 
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Военные новости
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Пушистый заговор: почему стерилизованные кошки всё ещё метят
Сладкая морковь: как полив влияет на вкус вашего урожая
Волосы, как после салона, без утяжеления: идеальные маски с маслами для каждой пряди
Как случайно включить заднюю на ходу и не остаться пешеходом. Секреты АКПП
Сделать кор и пресс сильными и рельефными можно за месяц: ABS-тренировки вам помогут
Проблемы рождаемости в России: профессор Воробьев высказался о причинах и возможных решениях
Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии
Обрабатывать лук или надеяться на удачу? Проверять на своём огороде не советуем
Магний действует коварно: первые признаки передозировки, которые легко пропустить
Открыли дверь — попали на деньги: одна из самых коварных ошибок водителей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.