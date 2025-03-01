Новая угроза: ваши кухонные принадлежности могут быть токсичными

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Венгерские кухни вскоре претерпят значительные изменения: Европейская комиссия (ЕК) приняла решение о запрете использования бисфенола-А (BPA) в материалах, контактирующих с пищевыми продуктами. Это решение основано на выводах Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), которое установило, что BPA негативно влияет на иммунную систему.​

Фото: https://www.freepik.com Кухня

Что такое бисфенол-А и где он используется?

Бисфенол-А — это органическое соединение, широко применяемое в производстве пластиков и смол, особенно поликарбонатных пластиков и эпоксидных смол. Эти материалы используются в:​

бутылках для напитков; ​

​ пищевых контейнерах; ​

​ покрытиях для металлических банок. ​

К сожалению, BPA обладает гормоноподобными свойствами, имитируя действие эстрогена, что может нарушать работу эндокринной системы. Это, в свою очередь, связано с риском бесплодия, раннего полового созревания и некоторых гормонозависимых видов рака. Кроме того, BPA может способствовать развитию ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и оказывать нейротоксическое воздействие.​

Переходный период и дальнейшие шаги

Перед полным вступлением запрета в силу предусмотрен переходный период, чтобы дать промышленности время адаптироваться к новым требованиям.​

До 20 июля 2026 года разрешено первичное введение в оборот многоразовых изделий, содержащих BPA, таких как контейнеры для пищи и напитков, а также кухонная посуда. ​

​ До 20 января 2028 года допускается продажа оборудования для пищевой промышленности с содержанием BPA, включая кондитерские формы, уплотнители и насосы. ​

​ До 28 января 2028 года разрешена реализация одноразовых изделий, используемых для консервирования определенных продуктов, например, консервных банок и стеклянных банок с лакированными крышками. ​

Важно отметить, что BPA широко распространен: исследования показали, что у 92% людей в моче обнаруживаются следы этого соединения. Это подчеркивает необходимость принятия мер по ограничению его использования для защиты общественного здоровья.

Уточнения

Бисфенол (2 2-бис(4-гидроксифенил)пропан, дифенилолпропан технический, диан, ДФП) — химическое вещество, представленное обычно в виде гранул белого цвета (1-2 мм).

