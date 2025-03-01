Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ленин и заводы: какие маршруты сейчас интересует туристов
Покупка дома изменилась: как эскроу-счета защитят ваши деньги
Губерниев предсказал половинчатое возвращение российских биатлонистов и лыжников на международную арену
Запах еды или сигарет в машине? Этот трюк избавит вас от всех проблем
Этот цвет обоев сделает интерьер по-настоящему дорогим
Ошибались десятилетиями: пересмотрен механизм подавления страха
Всегда плохой? Какой образ русских чаще всего встречается в западном кино
Гидропилинг: революционная процедура по уходу за кожей, которая вернёт ей свежесть и сияние
Болгары требуют прозрачности: бойкот банков и магазинов продолжается

Новая угроза: ваши кухонные принадлежности могут быть токсичными

2:26
Здоровье

Венгерские кухни вскоре претерпят значительные изменения: Европейская комиссия (ЕК) приняла решение о запрете использования бисфенола-А (BPA) в материалах, контактирующих с пищевыми продуктами. Это решение основано на выводах Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), которое установило, что BPA негативно влияет на иммунную систему.

Кухня
Фото: https://www.freepik.com
Кухня

Что такое бисфенол-А и где он используется?

Бисфенол-А — это органическое соединение, широко применяемое в производстве пластиков и смол, особенно поликарбонатных пластиков и эпоксидных смол. Эти материалы используются в:

  • бутылках для напитков;
  • пищевых контейнерах;
  • покрытиях для металлических банок.

К сожалению, BPA обладает гормоноподобными свойствами, имитируя действие эстрогена, что может нарушать работу эндокринной системы. Это, в свою очередь, связано с риском бесплодия, раннего полового созревания и некоторых гормонозависимых видов рака. Кроме того, BPA может способствовать развитию ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и оказывать нейротоксическое воздействие.

Переходный период и дальнейшие шаги

Перед полным вступлением запрета в силу предусмотрен переходный период, чтобы дать промышленности время адаптироваться к новым требованиям.

  • До 20 июля 2026 года разрешено первичное введение в оборот многоразовых изделий, содержащих BPA, таких как контейнеры для пищи и напитков, а также кухонная посуда.
  • До 20 января 2028 года допускается продажа оборудования для пищевой промышленности с содержанием BPA, включая кондитерские формы, уплотнители и насосы.
  • До 28 января 2028 года разрешена реализация одноразовых изделий, используемых для консервирования определенных продуктов, например, консервных банок и стеклянных банок с лакированными крышками.

Важно отметить, что BPA широко распространен: исследования показали, что у 92% людей в моче обнаруживаются следы этого соединения. Это подчеркивает необходимость принятия мер по ограничению его использования для защиты общественного здоровья.

Уточнения

Бисфенол (2 2-бис(4-гидроксифенил)пропан, дифенилолпропан технический, диан, ДФП) — химическое вещество, представленное обычно в виде гранул белого цвета (1-2 мм).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Сейчас читают
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Недвижимость
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее Аудио 
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Недвижимость
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время Аудио 
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Авто
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Покупка дома изменилась: как эскроу-счета защитят ваши деньги
Новая угроза: ваши кухонные принадлежности могут быть токсичными
Губерниев предсказал половинчатое возвращение российских биатлонистов и лыжников на международную арену
Запах еды или сигарет в машине? Этот трюк избавит вас от всех проблем
Этот цвет обоев сделает интерьер по-настоящему дорогим
Ошибались десятилетиями: пересмотрен механизм подавления страха
Всегда плохой? Какой образ русских чаще всего встречается в западном кино
Гидропилинг: революционная процедура по уходу за кожей, которая вернёт ей свежесть и сияние
Болгары требуют прозрачности: бойкот банков и магазинов продолжается
НАСА запускает амбициозный проект по поиску воды на Луне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.