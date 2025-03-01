Новая угроза: ваши кухонные принадлежности могут быть токсичными

Венгерские кухни вскоре претерпят значительные изменения: Европейская комиссия (ЕК) приняла решение о запрете использования бисфенола-А (BPA) в материалах, контактирующих с пищевыми продуктами. Это решение основано на выводах Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), которое установило, что BPA негативно влияет на иммунную систему.
Бисфенол-А — это органическое соединение, широко применяемое в производстве пластиков и смол, особенно поликарбонатных пластиков и эпоксидных смол. Эти материалы используются в:
К сожалению, BPA обладает гормоноподобными свойствами, имитируя действие эстрогена, что может нарушать работу эндокринной системы. Это, в свою очередь, связано с риском бесплодия, раннего полового созревания и некоторых гормонозависимых видов рака. Кроме того, BPA может способствовать развитию ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и оказывать нейротоксическое воздействие.
Перед полным вступлением запрета в силу предусмотрен переходный период, чтобы дать промышленности время адаптироваться к новым требованиям.
Важно отметить, что BPA широко распространен: исследования показали, что у 92% людей в моче обнаруживаются следы этого соединения. Это подчеркивает необходимость принятия мер по ограничению его использования для защиты общественного здоровья.
Бисфенол (2 2-бис(4-гидроксифенил)пропан, дифенилолпропан технический, диан, ДФП) — химическое вещество, представленное обычно в виде гранул белого цвета (1-2 мм).
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