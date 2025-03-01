Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финики против гипертонии: как сладкий суперфуд может помочь вашему сердцу
Чистота, которая вредит: как стерильная среда космической станции влияет на иммунитет
Забудьте о сухости кожи после долгого перелёта! Мы знаем, как вернуть лицо к жизни
Олеся Железняк рассказала, как озвучивала Печаль в мультфильме Головоломка
Квадратные метры в Петербурге на вес золота: как выросли цены на жилье
Новый сверхпрочный сплав: не боится даже экстремального нагрева
Российские деньги не станут пластиковыми: ЦБ разъяснил преимущества бумажных банкнот
Почему в 60 одни выглядят на 40, а другие — нет? Виновник шокирует, но все исправимо
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома

Неожиданная связь: какие продукты провоцируют рак толстой кишки

2:16
Здоровье

Задумывались ли вы, как привычный рацион может повлиять на риск развития рака толстой кишки? Исследования показывают, что чрезмерное потребление ультрапереработанных продуктов может значительно повысить этот риск.

Запор кишечника
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запор кишечника

Чем опасны ультрапереработанные продукты

Ультрапереработанные продукты содержат большое количество промышленных добавок: жиры, крахмалы, сахар, соль и гидрогенизированные масла. Они делают пищу вкуснее и продлевают срок хранения, но при этом наносят вред организму.

Примеры таких продуктов:

  • Чипсы.
  • Хлеб массового производства.
  • Сладкие хлопья для завтрака.
  • Пончики.
  • Мороженое.
  • Колбасы и сосиски.
  • Газированные напитки.
  • Супы быстрого приготовления.
  • Некоторые виды алкоголя.

Употребление таких продуктов приводит к хроническому воспалению в кишечнике, которое связано с развитием злокачественных опухолей.

"Рак — это как хроническая рана, которая не заживает. Если организм ежедневно получает ультрапереработанные продукты, его способность к заживлению снижается из-за воспаления, что в конечном итоге приводит к развитию рака", — отмечает Профессор хирургии Университета Южной Флориды Тимоти Йитман.

Насколько распространена проблема

За последние десятилетия потребление ультрапереработанных продуктов резко возросло. В США и Великобритании они составляют более 50% дневного рациона. В Австралии этот показатель достигает 40%, в Южной Корее и Японии — 25,8-28,2%, в странах Ближнего Востока — 36,5%. В Италии, где традиционно придерживаются средиземноморской диеты, этот показатель не превышает 10%.

Как снизить риски

К счастью, организм способен бороться с воспалением с помощью полезных жиров, содержащихся, например, в авокадо. Употребление натуральных и минимально обработанных продуктов помогает снизить уровень воспаления и риск развития рака толстой кишки.

Уточнения

Толстая кишка (лат intestinum crassum) — нижняя, конечная часть пищеварительного тракта, а именно дистальная часть кишечника, в которой происходит формирование из пищевой кашицы (химуса) оформленного кала.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
Обсудить
Сейчас читают
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Новости спорта
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера Аудио 
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Еда и рецепты
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости Аудио 
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Наука и техника
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Чистота, которая вредит: как стерильная среда космической станции влияет на иммунитет
Забудьте о сухости кожи после долгого перелёта! Мы знаем, как вернуть лицо к жизни
Олеся Железняк рассказала, как озвучивала Печаль в мультфильме Головоломка
Квадратные метры в Петербурге на вес золота: как выросли цены на жилье
Новый сверхпрочный сплав: не боится даже экстремального нагрева
Российские деньги не станут пластиковыми: ЦБ разъяснил преимущества бумажных банкнот
Почему в 60 одни выглядят на 40, а другие — нет? Виновник шокирует, но все исправимо
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Как эффективно размножить клубнику: 4 проверенных способа
Стиральная машина испортит вашу одежду и здоровье, если забыть об этой детали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.