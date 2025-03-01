Неожиданная связь: какие продукты провоцируют рак толстой кишки

Задумывались ли вы, как привычный рацион может повлиять на риск развития рака толстой кишки? Исследования показывают, что чрезмерное потребление ультрапереработанных продуктов может значительно повысить этот риск.
Ультрапереработанные продукты содержат большое количество промышленных добавок: жиры, крахмалы, сахар, соль и гидрогенизированные масла. Они делают пищу вкуснее и продлевают срок хранения, но при этом наносят вред организму.
Примеры таких продуктов:
Употребление таких продуктов приводит к хроническому воспалению в кишечнике, которое связано с развитием злокачественных опухолей.
"Рак — это как хроническая рана, которая не заживает. Если организм ежедневно получает ультрапереработанные продукты, его способность к заживлению снижается из-за воспаления, что в конечном итоге приводит к развитию рака", — отмечает Профессор хирургии Университета Южной Флориды Тимоти Йитман.
За последние десятилетия потребление ультрапереработанных продуктов резко возросло. В США и Великобритании они составляют более 50% дневного рациона. В Австралии этот показатель достигает 40%, в Южной Корее и Японии — 25,8-28,2%, в странах Ближнего Востока — 36,5%. В Италии, где традиционно придерживаются средиземноморской диеты, этот показатель не превышает 10%.
К счастью, организм способен бороться с воспалением с помощью полезных жиров, содержащихся, например, в авокадо. Употребление натуральных и минимально обработанных продуктов помогает снизить уровень воспаления и риск развития рака толстой кишки.
Толстая кишка (лат intestinum crassum) — нижняя, конечная часть пищеварительного тракта, а именно дистальная часть кишечника, в которой происходит формирование из пищевой кашицы (химуса) оформленного кала.
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