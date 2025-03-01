Неожиданная связь: какие продукты провоцируют рак толстой кишки

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Задумывались ли вы, как привычный рацион может повлиять на риск развития рака толстой кишки? Исследования показывают, что чрезмерное потребление ультрапереработанных продуктов может значительно повысить этот риск.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запор кишечника

Чем опасны ультрапереработанные продукты

Ультрапереработанные продукты содержат большое количество промышленных добавок: жиры, крахмалы, сахар, соль и гидрогенизированные масла. Они делают пищу вкуснее и продлевают срок хранения, но при этом наносят вред организму.

Примеры таких продуктов:

Чипсы.

Хлеб массового производства.

Сладкие хлопья для завтрака.

Пончики.

Мороженое.

Колбасы и сосиски.

Газированные напитки.

Супы быстрого приготовления.

Некоторые виды алкоголя.

Употребление таких продуктов приводит к хроническому воспалению в кишечнике, которое связано с развитием злокачественных опухолей.

"Рак — это как хроническая рана, которая не заживает. Если организм ежедневно получает ультрапереработанные продукты, его способность к заживлению снижается из-за воспаления, что в конечном итоге приводит к развитию рака", — отмечает Профессор хирургии Университета Южной Флориды Тимоти Йитман.

Насколько распространена проблема

За последние десятилетия потребление ультрапереработанных продуктов резко возросло. В США и Великобритании они составляют более 50% дневного рациона. В Австралии этот показатель достигает 40%, в Южной Корее и Японии — 25,8-28,2%, в странах Ближнего Востока — 36,5%. В Италии, где традиционно придерживаются средиземноморской диеты, этот показатель не превышает 10%.

Как снизить риски

К счастью, организм способен бороться с воспалением с помощью полезных жиров, содержащихся, например, в авокадо. Употребление натуральных и минимально обработанных продуктов помогает снизить уровень воспаления и риск развития рака толстой кишки.

Уточнения

Толстая кишка (лат intestinum crassum) — нижняя, конечная часть пищеварительного тракта, а именно дистальная часть кишечника, в которой происходит формирование из пищевой кашицы (химуса) оформленного кала.

