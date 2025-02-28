Как перезагрузиться и снять стресс? Этот способ вас удивит!

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-психотерапевт АО "Медицина" Ирина Крашкина рассказала, что лень может придать человеку дополнительный импульс и сделать его более продуктивным.

Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лень

Лень дает возможность человеку побыть в бездействии, "перезагрузиться" и хорошенько отдохнуть.

"Когда мы не даем себе возможность отдохнуть, организму приходится работать на пределе своих возможностей, что сказывается на уровне стресса, кровяном давлении и иммунной системе", — цитирует ее KP. RU.

Врач добавила, что спокойное провождение досуга помогает снизить уровень стресса и способствует выработке гормонов счастья.

Уточнения

Лень (также — безде́лье, реже — ле́ность) — отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времяпрепровождения, а не трудовой деятельности.

