Хотели похудеть и умерли! Популярные уколы обвинили в гибели десятков людей

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Популярные препараты для диабетиков снова попали в скандал. Уколам для похудения приписывают гибель десятков людей.

Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вакцинация

Британское Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения MHRA сообщило, что к концу января 2025 года зафиксировали минимум 22 случая смерти из-за использования препаратов от лишнего веса.

Кроме того, скончались 60 человек, принимавших эти лекарства для лечения диабета 2-го типа. А с момента выхода на рынок этих препаратов около 400 человек после их применения были вынуждены лечиться.

"В России есть аналоги лекарств с действующими веществами лираглутид, семаглутид и тирзепатид. Информации о гибели людей в нашей стране из-за них нет", — цитирует KP. RU врача-эндокринолога Зухру Павлову.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

