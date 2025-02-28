Хотели похудеть и умерли! Популярные уколы обвинили в гибели десятков людей

Популярные препараты для диабетиков снова попали в скандал. Уколам для похудения приписывают гибель десятков людей.
Британское Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения MHRA сообщило, что к концу января 2025 года зафиксировали минимум 22 случая смерти из-за использования препаратов от лишнего веса.
Кроме того, скончались 60 человек, принимавших эти лекарства для лечения диабета 2-го типа. А с момента выхода на рынок этих препаратов около 400 человек после их применения были вынуждены лечиться.
"В России есть аналоги лекарств с действующими веществами лираглутид, семаглутид и тирзепатид. Информации о гибели людей в нашей стране из-за них нет", — цитирует KP. RU врача-эндокринолога Зухру Павлову.
Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.
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