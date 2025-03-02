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Забудьте о вздутии живота: эта простая привычка изменит всё

3:35
Здоровье

Вздутие живота или отёк — проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Гормоны, проблемы с кровообращением, несбалансированное питание и стресс могут быть причиной того, что к середине дня живот становится похож на воздушный шар. Однако есть ещё один фактор, который часто упускают из виду: женская тазовая анатомия сложнее из-за наличия матки и яичников. Любые изменения в этих органах, такие как овуляция, кисты или эндометриоз, могут вызывать чувство вздутия.

Вздутие живота у девушки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Вздутие живота у девушки

Фармацевт и эксперт по долголетию Инмакула Висенте Мария объясняет, что не стоит зацикливаться на этой проблеме и считать, что плоский живот недостижим при таких обстоятельствах. Однако есть привычки, которые могут помочь уменьшить вздутие живота. Одна из них — правильное дыхание. Поверхностное дыхание, характерное для стрессовых ситуаций, снижает подвижность диафрагмы, влияет на работу кишечника и способствует вздутию.

Осознанное дыхание, медленное и без ускорения, помогает питаться более осознанно, есть меньшими порциями и медленнее. Неправильное дыхание также может усугубить симптомы у пациентов с гастроэзофагеальным рефлюксом. Это показывает, что дыхание и пищеварение тесно связаны и могут влиять друг на друга, пишет Vogue Spain.

Мы дышим неправильно и делаем это хуже

Стресс играет значительную роль в наших повседневных недугах, и неправильное дыхание является ярким примером этого. Как отмечает Джеймс Нестор в книге "Дышите", наше дыхание значительно ухудшилось с начала промышленной революции. 90% людей дышат неправильно, что вызывает или усугубляет хронические заболевания.

Мириам Кампело, директор приложения для медитации Petit BamBou в Испании, объясняет, что большинство из нас дышат грудью, что приводит к дыхательной недостаточности. Короткий вдох означает меньшее усвоение кислорода, а неполный выдох углекислого газа усугубляется стрессом, вызывая ощущение одышки. Такой тип дыхания следует заменить диафрагмальным.

Диафрагмальное дыхание позволяет лёгким оптимизировать свои возможности. Это медленное и глубокое дыхание, которое помогает замедлить частоту сердечных сокращений и успокоить организм. Существуют различные техники дыхания для улучшения самочувствия, но учитывая, что мы делаем около 50 000 дыхательных движений в день, важно делать это правильно.

Дыхание и осанка: гармония тела

Иветт Понс, эксперт в области эстетической морфофизиологии и постурологии, отмечает взаимосвязь между дыханием и осанкой. Они влияют на проекцию живота и накопление напряжений, нарушающих гармонию тела. Активация диафрагмального дыхания и постуральное переобучение помогают уменьшить вздутие живота и улучшить кровообращение в кишечнике.

Как практиковать диафрагмальное дыхание

Если вы занимаетесь пилатесом, то наверняка знакомы с диафрагмальным дыханием. Вдох делается через нос, живот выпячивается, а выдох — через рот, живот втягивается. Первые несколько раз можно практиковать это лёжа, положив одну руку на живот, а другую на грудь для контроля движения. Такое дыхание полезно для мозга и кишечника.

Уточнения

Вздутие живота  — субъективное ощущение газообразования, скопившегося газа или ощущение давления или растяжения.
 

Диафрагмальное (брюшное) дыхание (лат. respiratio diaphragmatica) — тип дыхания человека, активное участие в котором принимает грудно-брюшная часть диафрагмы. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
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