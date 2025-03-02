Рыбий жир и витамины для сердца: спасение или профанация — кардиологи раскрыли всю правду

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последние годы популярность пищевых добавок значительно возросла. Люди всё чаще обращаются к ним в надежде предотвратить проблемы со здоровьем, включая заболевания сердца. Согласно опросу Cleveland Clinic, 97% американцев считают, что добавки могут улучшить здоровье сердца, а 38% уже принимают их с этой целью. 84% предпочли бы добавки, а не лекарства для защиты сердца.

Фото: commons.wikimedia.org by Oddman47, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Рыбий жир

Основные добавки, принимаемые для поддержания здоровья сердца, включают поливитамины, витамин D и рыбий жир. Однако кардиологи предупреждают, что недостаточно доказательств их эффективности, пишет Health.com.

Рыбий жир, содержащий омега-3 жирные кислоты, может снижать уровень триглицеридов, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако неизвестно, какой тип омега-3 (DHA или EPA) лучше подходит для каждого человека.

Коэнзим Q10 и фолиевая кислота также могут быть полезны, но их эффективность не до конца изучена. Фолиевая кислота снижает уровень гомоцистеина и может защищать от инсультов, но не снижает риск сердечных заболеваний.

Важно помнить, что некоторые добавки могут быть вредны при определённых обстоятельствах. Перед началом приёма добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Ры́бий жи́р — животный жир, содержащийся в рыбе и получаемый из рыбы (например, из печени трески).



Кардиоло́гия (от др.-греч. καρδία — «сердце» и λόγος — «учение, наука») — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека.

