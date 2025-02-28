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Сахар – не главная угроза: эти три вещи разрушают здоровье быстрее

1:34
Здоровье

Пока многие спорят о вреде сахара и соли, врачи предупреждают о куда более опасных врагах. Некоторые привычные продукты и образ жизни могут повышать риск онкологии, разрушать мозг и провоцировать серьёзные заболевания.

чипсы
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
чипсы

1. Копчёности и чипсы — канцерогенная ловушка

• Копчёные колбасы, чипсы и другие переработанные продукты содержат рекордное количество канцерогенов.
• Даже редкое употребление увеличивает риск онкологии.
• Врачи рекомендуют полностью исключить их из рациона.

2. Алкоголь — медленный убийца мозга

• Любая доза спиртного повреждает нейроны головного мозга, вызывая необратимые изменения.
• Это не вопрос умеренности — даже редкие приёмы алкоголя токсичны.
• "Безопасной дозы" не существует, предупреждают эксперты.

3. Малоподвижный образ жизни — новая эпидемия

• Сидячая работа и недостаток движения приводят к застою крови, увеличивая риск миомы, геморроя и аденомы.
• Дефицит активности ускоряет старение и ухудшает обмен веществ.
• Решение — двигаться минимум 30 минут в день, делать разминку каждые 30-40 минут.

Хотите сохранить здоровье? Исключите канцерогены, откажитесь от алкоголя и двигайтесь каждый день. Простые шаги помогут вам избежать серьёзных проблем в будущем!

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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