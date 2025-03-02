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Этот кисломолочный продукт способен на 20% снизить риск развития самого смертельного рака

Здоровье

Новое исследование, опубликованное в журнале Gut Microbes, показало, что регулярное потребление йогурта может снизить риск развития проксимального колоректального рака. Этот тип рака, связанный с бактерией Bifidobacterium, возникает в правой части толстой кишки и является более смертельным, чем дистальный колоректальный рак, который развивается в левой части.

Йогурт
Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Йогурт

Доктор Пейтон Берооким, гастроэнтеролог из медицинского центра Cedars-Sinai, объясняет, что йогурт содержит пробиотики, которые могут влиять на микробиом кишечника.

"Регулярное употребление йогурта может увеличить популяцию полезных бактерий", — сказал он.

Исследователи проанализировали данные двух долгосрочных исследований: Nurses' Health Study (NHS) и Health Professionals Follow-up Study (HPFS), которые охватывали более 150 000 человек. В рамках этих исследований учёные собирали информацию о пищевых привычках участников, включая потребление йогурта, пишет Health.com.

Результаты показали, что среди людей с колоректальным раком 31% случаев был Bifidobacterium-положительным, а 69% — Bifidobacterium-отрицательным. Исследование также выявило, что регулярное потребление двух или более порций йогурта в неделю связано с 20%-ным снижением риска Bifidobacterium-положительного рака.

Однако, несмотря на многообещающие результаты, исследование имеет свои ограничения. Во-первых, оно не может установить причинно-следственную связь между потреблением йогурта и раком, а основывается только на ассоциациях. Во-вторых, данные были собраны на основе самооценки участников, что может привести к ошибкам. Кроме того, исследования NHS и HPFS охватывали в основном белых медицинских работников, что ограничивает применимость результатов к общей популяции.

Тем не менее, всё больше исследований подтверждают положительное влияние пробиотиков на кишечник. Доктор Берооким отмечает, что сбалансированный микробиом кишечника может уменьшить воспаление и дисбактериоз, которые играют роль в развитии рака. Он рекомендует включить в рацион продукты, богатые пробиотиками, такие как йогурт, как часть здорового образа жизни.

Однако важно помнить, что потребление йогурта — это лишь один из факторов профилактики рака толстой кишки. Другие факторы, такие как генетика, физические упражнения, алкоголь, вес, окружающая среда и другие, также могут влиять на риск.

Эксперты рекомендуют выбирать йогурты с минимальным содержанием добавленного сахара, так как избыток сахара может свести на нет пользу от пробиотиков и способствовать увеличению веса и воспалению.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ.

Злокачественное новообразование толстого кишечника — злокачественная опухоль толстой кишки и её придатка — червеобразного отростка.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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