Сыр, который улучшает сон и настроение: неожиданные свойства

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любите сыр с плесенью? Отличная новость — этот деликатес укрепляет нервную систему, помогает бороться со стрессом и даже поддерживает молодость кожи.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сыр

Чем полезен сыр с плесенью?

Содержит триптофан — аминокислоту, способствующую выработке гормонов счастья и нормализации сна.

Богат витаминами группы B — поддерживает работу нервной системы.

Источник кальция и белка — укрепляет кости и мышцы.

Содержит полезную плесень рода Penicillium, которая подавляет развитие патогенных бактерий в организме.

Обогащён витамином A — способствует увлажнённости кожи и замедляет процессы старения.

Сколько можно есть?

Врач-диетолог Юлия Чехонина рекомендует 30-50 граммов сыра с плесенью в день.

Кому стоит быть осторожнее?

Сыр с плесенью не рекомендуется:

Беременным и кормящим женщинам.

Детям.

Людям с индивидуальной непереносимостью молочных продуктов.

Сыр с плесенью — это не только изысканный вкус, но и польза для нервов, кожи и иммунитета. Главное — соблюдать меру и учитывать противопоказания!

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

