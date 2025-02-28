Сыр, который улучшает сон и настроение: неожиданные свойства
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Любите сыр с плесенью? Отличная новость — этот деликатес укрепляет нервную систему, помогает бороться со стрессом и даже поддерживает молодость кожи.
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сыр
Чем полезен сыр с плесенью?
- Содержит триптофан — аминокислоту, способствующую выработке гормонов счастья и нормализации сна.
- Богат витаминами группы B — поддерживает работу нервной системы.
- Источник кальция и белка — укрепляет кости и мышцы.
- Содержит полезную плесень рода Penicillium, которая подавляет развитие патогенных бактерий в организме.
- Обогащён витамином A — способствует увлажнённости кожи и замедляет процессы старения.
Сколько можно есть?
Врач-диетолог Юлия Чехонина рекомендует 30-50 граммов сыра с плесенью в день.
Кому стоит быть осторожнее?
Сыр с плесенью не рекомендуется:
- Беременным и кормящим женщинам.
- Детям.
- Людям с индивидуальной непереносимостью молочных продуктов.
Сыр с плесенью — это не только изысканный вкус, но и польза для нервов, кожи и иммунитета. Главное — соблюдать меру и учитывать противопоказания!
Уточнения
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру