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5 вредных утренних ритуалов, которые медленно убивают вас

1:38
Здоровье

Вы просыпаетесь, завариваете кофе, проверяете телефон, спешите на работу, а вечером залипаете в соцсетях. Вроде бы обычный день. Но что, если каждый этот шаг медленно разрушает ваше здоровье?

Кинотеатр
Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кинотеатр

Современный ритм жизни полон незаметных ловушек. Они кажутся безобидными, но накапливаясь, приводят к хронической усталости, проблемам с пищеварением и сбоям в работе организма.

Какие привычки наносят вред?

Кофе натощак — раздражает слизистую желудка и может привести к гастриту.
Недостаток воды — даже небольшое обезвоживание снижает концентрацию и нагружает почки.
Постоянное сидение — ухудшает кровообращение, провоцируя головные боли и усталость.
Телефон перед сном — синий свет экрана нарушает выработку мелатонина, из-за чего вы хуже спите и не отдыхаете.
Бесконечный скроллинг соцсетей — повышает тревожность и перегружает нервную систему.

Как заменить вредные привычки на полезные?

  • Вместо кофе на голодный желудок — стакан воды с лимоном для запуска метаболизма.
  • Каждые 30 минут за компьютером — 2 минуты разминки для улучшения кровообращения.
  • Перед сном — книга или медитация вместо телефона для глубокого отдыха.

Не пытайтесь изменить всё сразу. Выберите одну привычку и работайте над ней 21 день, прежде чем переходить к следующей. Маленькие шаги способны перезапустить ваше здоровье!

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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