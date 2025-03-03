Стресс ушёл навсегда — я просто добавила эти продукты в свой рацион

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

От стресса можно избавиться не только с помощью решения проблем, которые его вызывают. Питание — вот мощный инструмент. Об этом пишет издание "Ферра".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Запечённое авокадо с яйцом

Источник сообщает, что стабилизировать уровень гормона стресса кортизола можно с помощью определённой пищи. Терапевтическим эффектом обладают многие продукты за счёт веществ, которые в них содержатся.

Например, авокадо, бананы, шпинат, лосось богаты магнием и другими полезными веществами. Они помогают уменьшить воспаление в ЖКТ и контролируют уровень кортизола.

Также благотворное воздействие на психику оказывает зелёный чай, поскольку в нём много антиоксидантов. Постная птица, тунец и жирная рыба (лосось, сардина) содержат аминокислоты и жирные кислоты, которые участвуют в реакции организма на стресс.

Важно понимать, что правильное и сбалансированное питание является залогом здоровья. Самый простой способ скорректировать рацион — прибегнуть к принципу тарелки. Он подразумевает разделение тарелки на три части: половину тарелки занимают овощи и фрукты, четверть - белки, и еще одну четверть - углеводы. На ужин необходимо отказаться от сладкого и углеводов, оставляя только белок и клетчатку.