Нет сил даже после сна? Это растение поможет восстановить энергию

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чувствуете себя разбитым даже после полноценного сна? Сложно сконцентрироваться, нарастает раздражительность, а тело будто налито свинцом? Это не просто усталость, а состояние, которое может кардинально повлиять на качество жизни. Виновниками могут быть стресс, гормональные сбои, нехватка питательных веществ или слабый иммунитет. Но выход есть — адаптогенные растения, такие как женьшень панакс.

Фото: creativecommons.org by Drginseng is licensed under Own work Женьшень

Женьшень: древний тоник для ума и тела

Этот корень используется в азиатской медицине уже более 2000 лет. Он известен своими энергетическими и общеукрепляющими свойствами. Женьшень помогает:

• Регулировать уровень энергии и снизить хроническую усталость.

• Улучшить когнитивные функции — память, концентрацию и скорость мышления.

• Поддерживать иммунитет, помогая организму бороться с инфекциями.

• Способствовать насыщению клеток кислородом, что придаёт ощущение бодрости.

Как правильно принимать женьшень

• Порошок — от 1 до 9 граммов в день.

• Материнская настойка — от 10 до 75 капель в день.

• Лучшее время приёма — утро, курсом около 6 недель.

Важно учитывать противопоказания

Хотя женьшень — мощное средство, его нельзя сочетать с:

• Разжижителями крови.

• Препаратами от диабета.

• Антидепрессантами.

• Лекарствами для нормализации давления.

• Кофе и чаем (из-за риска повышенного давления).

Беременным и людям с гипертонией следует проконсультироваться с врачом перед приёмом.

Если хроническая усталость мешает вам жить, стоит задуматься о комплексном подходе: наладить сон, питание и добавить в рацион натуральные адаптогены. Женьшень — один из самых эффективных природных тоников, но его приём требует грамотного подхода. Перед употреблением проконсультируйтесь с фармацевтом или натуропатом.

Уточнения

Женьше́нь (от кит. трад. 人參, упр. 人参, пиньинь rénshēn, палл. жэньшэнь; лат. Pánax) ("Корень жизни") — многолетнее травянистое растение, род семейства Аралиевые.

