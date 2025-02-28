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Нет сил даже после сна? Это растение поможет восстановить энергию

2:09
Здоровье

Чувствуете себя разбитым даже после полноценного сна? Сложно сконцентрироваться, нарастает раздражительность, а тело будто налито свинцом? Это не просто усталость, а состояние, которое может кардинально повлиять на качество жизни. Виновниками могут быть стресс, гормональные сбои, нехватка питательных веществ или слабый иммунитет. Но выход есть — адаптогенные растения, такие как женьшень панакс.

Женьшень
Фото: creativecommons.org by Drginseng is licensed under Own work
Женьшень

Женьшень: древний тоник для ума и тела

Этот корень используется в азиатской медицине уже более 2000 лет. Он известен своими энергетическими и общеукрепляющими свойствами. Женьшень помогает:
• Регулировать уровень энергии и снизить хроническую усталость.
• Улучшить когнитивные функции — память, концентрацию и скорость мышления.
• Поддерживать иммунитет, помогая организму бороться с инфекциями.
• Способствовать насыщению клеток кислородом, что придаёт ощущение бодрости.

Как правильно принимать женьшень

Порошок — от 1 до 9 граммов в день.
Материнская настойка — от 10 до 75 капель в день.
Лучшее время приёма — утро, курсом около 6 недель.

Важно учитывать противопоказания

Хотя женьшень — мощное средство, его нельзя сочетать с:
• Разжижителями крови.
• Препаратами от диабета.
• Антидепрессантами.
• Лекарствами для нормализации давления.
• Кофе и чаем (из-за риска повышенного давления).

Беременным и людям с гипертонией следует проконсультироваться с врачом перед приёмом.

Если хроническая усталость мешает вам жить, стоит задуматься о комплексном подходе: наладить сон, питание и добавить в рацион натуральные адаптогены. Женьшень — один из самых эффективных природных тоников, но его приём требует грамотного подхода. Перед употреблением проконсультируйтесь с фармацевтом или натуропатом.

Уточнения

Женьше́нь (от кит. трад. 人參, упр. 人参, пиньинь rénshēn, палл. жэньшэнь; лат. Pánax) ("Корень жизни") — многолетнее травянистое растение, род семейства Аралиевые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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