419 заражённых, 53 погибших — неизвестная инфекция распространяется в Конго

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Власти Демократической Республики Конго обеспокоены вспышкой неизвестной болезни, которая уже унесла 53 жизни. Её происхождение остаётся загадкой, а симптомы развиваются настолько стремительно, что пациенты умирают всего за 48 часов.

Фото: commons.wikimedia.org by Самойлова Дарья, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пробирка

Что известно о вспышке?

Согласно данным ВОЗ, болезнь распространилась на 419 человек, причём многие из них находятся в тяжёлом состоянии. Первая вспышка зафиксирована в городе Болоко, где трое детей умерли после того, как съели летучую мышь. Это вызвало опасения о возможной зоонозной природе инфекции — то есть передаче от животных к человеку.

Что предпринимают медики?

• Анализы крови: образцы 13 пациентов отправлены в Национальный институт биомедицинских исследований в Киншасе.

• Исключение вирусов: тесты на Эболу и другие геморрагические лихорадки дали отрицательный результат.

• Выявление источника: врачи пытаются определить патоген, вызвавший болезнь, но пока безуспешно.

Новый зоонозный вирус?

ВОЗ выражает особую обеспокоенность тем, что количество вспышек заболеваний, передающихся от животных к людям, выросло на 60% за последние 10 лет. В Африке, где потребление мяса диких животных остаётся распространённой практикой, риск появления новых смертельно опасных инфекций особенно высок.

Что дальше?

Ситуация остаётся критической, и врачи пытаются понять, с чем столкнулся мир на этот раз. Пока неизвестный вирус продолжает распространяться, а лечения не существует, власти готовятся к худшему сценарию.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).

