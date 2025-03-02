Уборка и смех: какие повседневные занятия помогут сжечь калории

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Способы похудеть намного разнообразнее, чем кажутся. Необязательно заниматься в зале или выполнять другие виды тяжёлой физической нагрузки. Об этом пишет издание "Ферра".

Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under Free More info Натуральная еда

Источник предлагает обратить внимание на альтернативные виды физической нагрузки. Например, уборка и домашние дела. Ускорение темпа уборки позволяет сжигать 150 калорий в час.

Смех тоже работает на пользу не только настроению. За 10-15 минут хохота вы сожжёте 40 калорий. Также в целях похудения полезно уменьшить температуру в помещении, пить холодную воду и жевать жвачку.

По данным источника, жвачка перед едой способствует более быстрому сжиганию калорий. То же касается и употребления холодной воды, которая заставляет организм расходовать больше энергии.

Садоводство, секс, шоппинг, донорство и большое количество сна — не только приятные занятия, но и полезные для похудения. Также употребление кофе и зелёного чая ускоряет обмен веществ, что тоже благотворно влияет на вес.

Важно понимать, что похудение кроется не только в расходе калорий. Нужно давать организму необходимое ему количество веществ, иначе он начнёт набирать вес даже в условиях большой активности и минимального питания. Здоровое и качественное питание — залог похудения и здоровья.