Хотите выглядеть моложе? Не забудьте добавить этот ингредиент в свой рацион

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1:08
Здоровье

Косметолог-дерматолог Нана Носарева отметила, что многие фрукты, богатые антиоксидантами, обладают омолаживающими свойствами, однако гранат выделяется особенно.

Гранаты
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гранаты

Она подчеркнула, что для тех, кто стремится продлить молодость кожи и сделать её более свежей и упругой, гранат должен стать неотъемлемой частью рациона. Это связано с тем, что в гранате содержится эллаговая кислота, способствующая ускорению обновления клеток.

Также Носарева пояснила, что гранат содержит около 12 аминокислот, необходимых для синтеза коллагена и эластина — белков, отвечающих за упругость кожи.

Тем не менее, просто употребление граната недостаточно. Питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Для здоровой кожи рекомендуется включать в рацион жирную морскую рыбу, орехи и семена, авокадо, а также фрукты и овощи, богатые витаминами А и С, и добавлять противовоспалительные специи, такие как куркума, сообщает "Газета.Ru".

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Крюкова Людмила
Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия.
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