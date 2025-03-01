Хотите выглядеть моложе? Не забудьте добавить этот ингредиент в свой рацион

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Косметолог-дерматолог Нана Носарева отметила, что многие фрукты, богатые антиоксидантами, обладают омолаживающими свойствами, однако гранат выделяется особенно.

Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гранаты

Она подчеркнула, что для тех, кто стремится продлить молодость кожи и сделать её более свежей и упругой, гранат должен стать неотъемлемой частью рациона. Это связано с тем, что в гранате содержится эллаговая кислота, способствующая ускорению обновления клеток.

Также Носарева пояснила, что гранат содержит около 12 аминокислот, необходимых для синтеза коллагена и эластина — белков, отвечающих за упругость кожи.

Тем не менее, просто употребление граната недостаточно. Питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Для здоровой кожи рекомендуется включать в рацион жирную морскую рыбу, орехи и семена, авокадо, а также фрукты и овощи, богатые витаминами А и С, и добавлять противовоспалительные специи, такие как куркума, сообщает "Газета.Ru".

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

