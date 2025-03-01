Хотите выглядеть моложе? Не забудьте добавить этот ингредиент в свой рацион

Косметолог-дерматолог Нана Носарева отметила, что многие фрукты, богатые антиоксидантами, обладают омолаживающими свойствами, однако гранат выделяется особенно.
Она подчеркнула, что для тех, кто стремится продлить молодость кожи и сделать её более свежей и упругой, гранат должен стать неотъемлемой частью рациона. Это связано с тем, что в гранате содержится эллаговая кислота, способствующая ускорению обновления клеток.
Также Носарева пояснила, что гранат содержит около 12 аминокислот, необходимых для синтеза коллагена и эластина — белков, отвечающих за упругость кожи.
Тем не менее, просто употребление граната недостаточно. Питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Для здоровой кожи рекомендуется включать в рацион жирную морскую рыбу, орехи и семена, авокадо, а также фрукты и овощи, богатые витаминами А и С, и добавлять противовоспалительные специи, такие как куркума, сообщает "Газета.Ru".
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