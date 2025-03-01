Пропуск завтрака и сладкий кофе: банальные ошибки, которые мешают похудеть

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В попытке сбросить вес люди прибегают к радикальным мерам. Однако есть мелочи, которые оказывают большое влияние на положение стрелки весов. Издание "Ферра" пишет, что может мешать похудеть.

Фото: freepik девушка с едой

Пропуск завтрака — большая ошибка для тех, кто хочет быть здоровым и стройным. Нередко пропуск самого важного приёма пищи приводит к перееданию или нехватке энергии. Также человек может есть вредную и жирную еду, потому что он голоден.

Пить сладкие кофейные напитки — тоже плохое решение. Сливки, сироп, посыпки, сахар в кофе — все это сделает вас толще.

Также источник пишет, что во время завтрака важно обеспечить организм достаточным количеством клетчатки и белка. Первое содержится в цельном зерне, овощах и фруктах, а второе — в яйцах, греческом йогурте, твороге, протеине, рыбе и мясе.

Желающие похудеть не должны исключать употребление полезных жиров, которые содержатся в авокадо, орехах, семенах и оливковом масле. Важно заботиться о насыщении организма нужными ему веществами. Тогда он отплатит вам крепким здоровьем, красотой и хорошим самочувствием.