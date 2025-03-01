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Пропуск завтрака и сладкий кофе: банальные ошибки, которые мешают похудеть

1:20
Здоровье

В попытке сбросить вес люди прибегают к радикальным мерам. Однако есть мелочи, которые оказывают большое влияние на положение стрелки весов. Издание "Ферра" пишет, что может мешать похудеть.

девушка с едой
Фото: freepik
девушка с едой

Пропуск завтрака — большая ошибка для тех, кто хочет быть здоровым и стройным. Нередко пропуск самого важного приёма пищи приводит к перееданию или нехватке энергии. Также человек может есть вредную и жирную еду, потому что он голоден.

Пить сладкие кофейные напитки — тоже плохое решение. Сливки, сироп, посыпки, сахар в кофе — все это сделает вас толще.

Также источник пишет, что во время завтрака важно обеспечить организм достаточным количеством клетчатки и белка. Первое содержится в цельном зерне, овощах и фруктах, а второе — в яйцах, греческом йогурте, твороге, протеине, рыбе и мясе.

Желающие похудеть не должны исключать употребление полезных жиров, которые содержатся в авокадо, орехах, семенах и оливковом масле. Важно заботиться о насыщении организма нужными ему веществами. Тогда он отплатит вам крепким здоровьем, красотой и хорошим самочувствием.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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