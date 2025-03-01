Яйца — белковая бомба или холестериновая ловушка? Правда, о которой вам не говорили

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук и врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что куриные яйца богаты витаминами и микроэлементами, но важно знать норму их потребления. Она отметила, что здоровому человеку можно употреблять от 1 до 3 цельных яиц в день, однако, если у человека повышен холестерин, то лучше избегать ежедневного употребления этого продукта.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

Она также подчеркнула, что в двух яйцах содержится суточная норма холестерина, и если в рацион включены другие продукты с холестерином, это может привести к превышению нормы. При атеросклерозе и дислипидемии такое превышение не рекомендуется.

Русакова добавила, что не стоит переедать, так как, несмотря на невысокую калорийность, в больших количествах яйца могут вызвать неблагоприятные реакции, такие как повышенное газообразование, дискомфорт в животе и аллергические проявления, сообщает издание"Едим Дома".

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

