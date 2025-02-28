Лейкоз маскируется под обычные болезни: вот тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать

Лейкоз — это рак крови, опасное заболевание, которое часто выявляется случайно специалистами из разных областей медицины. Доктор медицинских наук Павел Бережанский из ГБУЗ МО "НИКИ детства МЗ МО" рассказал об этом.
Многие пациенты приходят к врачам с симптомами бронхита или кашля, но на самом деле у них может быть рак крови. Один из симптомов — анемия, возникающая при нехватке эритроцитов. Это проявляется в холодных руках и ногах, а также в бледной коже. При лейкозе вырабатывается много лейкоцитов, которые мешают нормальному кровообращению.
Снижение эритроцитов также приводит к бледности и желтизне кожи. У людей становятся заметными круги под глазами, а румянец на щеках пропадает. Другим признаком являются вегетативные нарушения, такие как повышенная потливость, которая не зависит от физической активности.
Бережанский также отметил, что у детей могут быть проблемы с лёгкими, начиная с кашля и одышки, что может быть связано с анемией. Частые ОРВИ могут указывать на проблемы с иммунной системой, что тоже связано с лейкозом. Важным симптомом является также боль в костях и суставах.
У пациентов могут возникать синяки и раны из-за ломкости сосудов, даже от легкого нажатия. Также стоит обратить внимание на кровотечения при незначительных травмах и на увеличение лимфоузлов в подмышках, шее и паху, которые не уменьшаются, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Лейкоци́ты (от др.-греч. λευκός — белый и κύτος — вместилище, тело; буквально белые клетки) — неоднородная группа различных по внешнему виду и функциям клеток крови человека и животных, выделенная по признакам наличия ядра и отсутствия самостоятельной окраски.
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