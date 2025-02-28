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Лейкоз маскируется под обычные болезни: вот тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать

1:40
Здоровье

Лейкоз — это рак крови, опасное заболевание, которое часто выявляется случайно специалистами из разных областей медицины. Доктор медицинских наук Павел Бережанский из ГБУЗ МО "НИКИ детства МЗ МО" рассказал об этом.

Женщина-врач со стетоскопом и планшетом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина-врач со стетоскопом и планшетом

Многие пациенты приходят к врачам с симптомами бронхита или кашля, но на самом деле у них может быть рак крови. Один из симптомов — анемия, возникающая при нехватке эритроцитов. Это проявляется в холодных руках и ногах, а также в бледной коже. При лейкозе вырабатывается много лейкоцитов, которые мешают нормальному кровообращению.

Снижение эритроцитов также приводит к бледности и желтизне кожи. У людей становятся заметными круги под глазами, а румянец на щеках пропадает. Другим признаком являются вегетативные нарушения, такие как повышенная потливость, которая не зависит от физической активности.

Бережанский также отметил, что у детей могут быть проблемы с лёгкими, начиная с кашля и одышки, что может быть связано с анемией. Частые ОРВИ могут указывать на проблемы с иммунной системой, что тоже связано с лейкозом. Важным симптомом является также боль в костях и суставах.

У пациентов могут возникать синяки и раны из-за ломкости сосудов, даже от легкого нажатия. Также стоит обратить внимание на кровотечения при незначительных травмах и на увеличение лимфоузлов в подмышках, шее и паху, которые не уменьшаются, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Уточнения

Лейкоци́ты (от др.-греч. λευκός — белый и κύτος — вместилище, тело; буквально белые клетки) — неоднородная группа различных по внешнему виду и функциям клеток крови человека и животных, выделенная по признакам наличия ядра и отсутствия самостоятельной окраски. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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