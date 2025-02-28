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Забудьте про киноа — семена этого растения укрепят весь организм

1:03
Здоровье

Мало кто знает о целебных свойствах семян амаранта. Его характеристики схожи с киноа, однако такая популярность к амаранту ещё не пришла. Подробнее о свойствах волшебного семени пишет издание Iefimerida.

семена чиа
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семена чиа

Источник сообщает, что семена амаранта используется в различных кулинарных рецептах, особенно в вегетарианской и безглютеновой кухне.

Амарант обладает высокой пищевой ценностью, отличается высоким качеством белков, клетчатки и минералов, таких как кальций, железо и магний.

При его употреблении можно значительно улучшить состояние здоровья. Амарант обладает противовоспалительными свойствами, является важным источником кальция, железа и цинка, а его белковый профиль делает его отличной заменой растительных белков.

Также регулярное употребление амаранта способствует росту мышечной массы, профилактике опухолей, контролю веса, укреплению иммунной системы и костей.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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