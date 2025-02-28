Забудьте про киноа — семена этого растения укрепят весь организм

Мало кто знает о целебных свойствах семян амаранта. Его характеристики схожи с киноа, однако такая популярность к амаранту ещё не пришла. Подробнее о свойствах волшебного семени пишет издание Iefimerida.
Источник сообщает, что семена амаранта используется в различных кулинарных рецептах, особенно в вегетарианской и безглютеновой кухне.
Амарант обладает высокой пищевой ценностью, отличается высоким качеством белков, клетчатки и минералов, таких как кальций, железо и магний.
При его употреблении можно значительно улучшить состояние здоровья. Амарант обладает противовоспалительными свойствами, является важным источником кальция, железа и цинка, а его белковый профиль делает его отличной заменой растительных белков.
Также регулярное употребление амаранта способствует росту мышечной массы, профилактике опухолей, контролю веса, укреплению иммунной системы и костей.
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