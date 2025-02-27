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Вы чистите зубы, но это не спасает от налета и запаха? Попробуйте этот 10-секундный трюк

Здоровье

Когда речь заходит о гигиене полости рта, большинство людей вспоминают только о зубах. Но стоматологи предупреждают: чистка языка — не менее важная привычка, которая предотвращает образование налета, защищает эмаль и даже помогает освежить дыхание.

Губы
Фото: flickr.com by MouthGuy2013, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Губы

Доктор Гюлай Акай отмечает, что пренебрежение этим простым действием может привести к скоплению бактерий, которые со временем не только вызывают неприятный запах, но и способствуют развитию кариеса. В итоге зубы теряют свой природный белый цвет, а посещение стоматолога становится неизбежным.

Что происходит с языком, если его не чистить

На поверхности языка расположены маленькие сосочки — именно под ними скапливаются бактерии и остатки пищи. Со временем это приводит к образованию желтоватого налета, который может повлиять на оттенок зубов.

Чем больше налета на языке, тем выше риск

  • Развития кариеса: бактерии легко переходят на зубную эмаль.
  • Образования зубного налета: что в дальнейшем может привести к воспалению дёсен.
  • Появления неприятного запаха: гниющие бактерии создают стойкий запах изо рта.

Как правильно чистить язык

Чтобы эффективно удалить бактерии и предотвратить появление неприятного запаха, стоматологи рекомендуют использовать специальный скребок для языка.

Как это делать правильно

  • Разместите скребок в задней части языка.
  • Проведите им вперед, удаляя налет.
  • Повторите несколько раз, после чего прополощите рот.

Если под рукой нет скребка, можно воспользоваться обратной стороной зубной щетки. Многие современные модели снабжены силиконовыми шипами для этой цели. Не используйте щетку в классическом виде — жесткие щетинки могут повредить нежную поверхность языка и уничтожить полезные бактерии.

Простая привычка — здоровая улыбка

Чистка языка — это не просто дополнительный этап в уходе за зубами. Это ключ к здоровому дыханию, красивой улыбке и предотвращению проблем с деснами. Всего несколько секунд в день помогут сохранить зубы белоснежными, а визиты к стоматологу — редкими и безболезненными.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα "рот" + λογος "наука") — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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