Вы чистите зубы, но это не спасает от налета и запаха? Попробуйте этот 10-секундный трюк

Когда речь заходит о гигиене полости рта, большинство людей вспоминают только о зубах. Но стоматологи предупреждают: чистка языка — не менее важная привычка, которая предотвращает образование налета, защищает эмаль и даже помогает освежить дыхание.
Доктор Гюлай Акай отмечает, что пренебрежение этим простым действием может привести к скоплению бактерий, которые со временем не только вызывают неприятный запах, но и способствуют развитию кариеса. В итоге зубы теряют свой природный белый цвет, а посещение стоматолога становится неизбежным.
На поверхности языка расположены маленькие сосочки — именно под ними скапливаются бактерии и остатки пищи. Со временем это приводит к образованию желтоватого налета, который может повлиять на оттенок зубов.
Чтобы эффективно удалить бактерии и предотвратить появление неприятного запаха, стоматологи рекомендуют использовать специальный скребок для языка.
Если под рукой нет скребка, можно воспользоваться обратной стороной зубной щетки. Многие современные модели снабжены силиконовыми шипами для этой цели. Не используйте щетку в классическом виде — жесткие щетинки могут повредить нежную поверхность языка и уничтожить полезные бактерии.
Чистка языка — это не просто дополнительный этап в уходе за зубами. Это ключ к здоровому дыханию, красивой улыбке и предотвращению проблем с деснами. Всего несколько секунд в день помогут сохранить зубы белоснежными, а визиты к стоматологу — редкими и безболезненными.
Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα "рот" + λογος "наука") — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.
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