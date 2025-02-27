Вы чистите зубы, но это не спасает от налета и запаха? Попробуйте этот 10-секундный трюк

Когда речь заходит о гигиене полости рта, большинство людей вспоминают только о зубах. Но стоматологи предупреждают: чистка языка — не менее важная привычка, которая предотвращает образование налета, защищает эмаль и даже помогает освежить дыхание.

Фото: flickr.com by MouthGuy2013, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Губы

Доктор Гюлай Акай отмечает, что пренебрежение этим простым действием может привести к скоплению бактерий, которые со временем не только вызывают неприятный запах, но и способствуют развитию кариеса. В итоге зубы теряют свой природный белый цвет, а посещение стоматолога становится неизбежным.

Что происходит с языком, если его не чистить

На поверхности языка расположены маленькие сосочки — именно под ними скапливаются бактерии и остатки пищи. Со временем это приводит к образованию желтоватого налета, который может повлиять на оттенок зубов.

Чем больше налета на языке, тем выше риск

Развития кариеса: бактерии легко переходят на зубную эмаль.

бактерии легко переходят на зубную эмаль. Образования зубного налета: что в дальнейшем может привести к воспалению дёсен.

что в дальнейшем может привести к воспалению дёсен. Появления неприятного запаха: гниющие бактерии создают стойкий запах изо рта.

Как правильно чистить язык

Чтобы эффективно удалить бактерии и предотвратить появление неприятного запаха, стоматологи рекомендуют использовать специальный скребок для языка.

Как это делать правильно

Разместите скребок в задней части языка.

Проведите им вперед, удаляя налет.

Повторите несколько раз, после чего прополощите рот.

Если под рукой нет скребка, можно воспользоваться обратной стороной зубной щетки. Многие современные модели снабжены силиконовыми шипами для этой цели. Не используйте щетку в классическом виде — жесткие щетинки могут повредить нежную поверхность языка и уничтожить полезные бактерии.

Простая привычка — здоровая улыбка

Чистка языка — это не просто дополнительный этап в уходе за зубами. Это ключ к здоровому дыханию, красивой улыбке и предотвращению проблем с деснами. Всего несколько секунд в день помогут сохранить зубы белоснежными, а визиты к стоматологу — редкими и безболезненными.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα "рот" + λογος "наука") — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

